Carlos, propietario de una vivienda okupada: “Tenían una repisa con piedras que me lanzaban por la ventana”

Carlos es propietario de una vivienda en Pozuelo de Alarcón, Madrid, y contó a Espejo Público en Antena 3 la compleja situación que vive con sus okupas que, además de agresivos, alegan estar pagándole el alquiler al inquilino anterior.

La víctima de okupación explicó que los enfrentamientos se volvieron más violentos cuando les cortó el suministro eléctrico a estos okupas. Así comenzaron a atacarlo con piedras y a amenazar con llamar a la policía.

Según relató el propietario, la vivienda estaba siendo alquilada por un inquilino que dejó de pagar la mensualidad y dejó la vivienda a estos okupas, quienes aseguran estarle pagando el alquiler a dicho inquilino.

"Se me fue la visión en el ojo izquierdo"

Los okupas llevaban año y medio 'enganchados' a los suministros de luz y agua hasta que el propietario optó por cortarlos y la situación acabó escalando con estos lanzándole piedras desde la ventana al propietario.

Carlos mostró la calle en la que ocurrió el suceso: "Todo esto es sangre mía de la pedrada". También señaló la ventana, ubicada en un segundo piso, desde donde los agresores lanzaron las piedras, "a una altura de 9 metros".

Ventana desde la que lanzaron las piedras los okupas. Espejo Público.

En dicha ventana, contó el propietario, "tenían en la repisa piedras y trozos de azulejos rotos, que es lo que me tiran y me impacta. Me hizo esta brecha en la cabeza y se me fue la visión en el ojo izquierdo".

Acotó que la policía ya es conocedora de la situación y que saben que son "gente agresiva". Carlos ha acumulado hasta 7 denuncias ante las autoridades sobre esta desesperante situación.

Carlos enseñando la brecha producto del enfrentamiento con los okupas. Espejo Público

"El inquilino era venezolano y el último mes no me lo había pagado", comentó el propietario. Añadió que el impago fue en diciembre y "cuando llego en enero, me encuentro con que están viviendo estos y dicen que el otro les está alquilando a ellos".

En la vivienda okupada viven dos hermanos. Sin embargo, el propietario aseguró que han "metido" a más personas en la vivienda.

Desde su estancia ilegal en la vivienda, los okupas han ido 'destrozando' la vivienda. Es decir, han ido sacando cosas como sillas, muebles, repisas o puertas a la calle. Además, han averiado el timbre del piso.

Por otro lado, al ser un piso en un edificio plurifamiliar, estos okupas tienen vecinos quienes aseguran que han sufrido varios robos y que se encuentran muy incómodos con esta circunstancia.

Las respuestas de los okupas

Los inquilinos ilegales, en cualquier momento que sienten amenaza, comienzan a grabar. Incluso, cuando los periodistas se acercan a su puerta aparecen con la cámara: "Voy a llamar a la policía porque se han acercado a mi puerta, a mi casa, aquí están forzando la puerta".

Durante el enfrentamiento con el propietario, tras reclamar que les había cortado la luz y el agua, también le advirtieron que "ahora viene la policía, yo también estoy grabando", aprovechando también para recalcar que aquel piso "es mi casa".