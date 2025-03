Varapalo a los pensionistas: estos son los jubilados que se quedarán sin paga extra

El sistema de pensiones en España está en un momento crítico debido a que la generación del baby boom está envejeciendo, lo que va a suponer que millones de personas se jubilen en los próximos años. Además, a este factor hay que añadirle la incertidumbre de si se va a poder mantener el sistema de pensiones o si, por ejemplo, todos los pensionistas van a cobrar la paga extra.

En España hay 9,3 millones de pensionistas, aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abona 10,3 millones de pensiones ya que hay personas que cobran más de una pensión, aunque la mayoría de ellas son contributivas.

Cabe destacar que, en el último año, a causa del envejecimiento poblacional y a las políticas de revalorización del Gobierno, el incremento anual promedio del Estado en pensiones ha aumentado un 7% en comparación con 2023, hasta alcanzar los 200.000 millones de euros de gasto anual.

Jubilados sin paga extra

En este 2025, algunos pensionistas no van a cobrar la paga extra de junio y noviembre, destinada a darles un impulso para las vacaciones de verano y para las navidades. No obstante, esto no significa que el Estado les esté perjudicando, simplemente supone que la nómina mensual está prorrateada y, por ello, tienen 12 pagas ordinarias en vez de 14.

De este modo, este grupo de pensionistas recibe una cuantía mensual mayor para compensar que no disfrutan de la paga extra. Entre ellos se encuentran los pensionistas que no reciben una pensión contributiva, ya sea por accidente laboral o enfermedad profesional. También se incluyen en este grupo las personas que reciben pensión de viudedad u orfandad.

¿Es mejor cobrar en 12 o 14 pagas?

Cobrar la paga extra o disponer de un salario mensual más elevado puede tener, en ambos casos, ventajas y desventajas. En el caso de las 12 pagas, el pago mensual es fijo y puede facilitar una planificación financiera más predecible. En cambio, echan de menos una nómina puntual que sea mayor y que pueda impulsar el gasto a la hora de irse de vacaciones sin preocuparse en exceso.

Por otra parte, los pensionistas que cobran en 14 pagas tienen un respiro económico adicional, que a nivel mental puede hacer que estén más relajados con su economía. Sin embargo, la paga extra implica que se requiera un ajuste mensual en los meses que no se cobra la paga extra, ya que la cantidad mensual va a ser menor excepto en junio y noviembre.

Hasta ahora, la Tesorería General de la Seguridad Social puede financiar las más de 10 millones de pensiones que debe abonar. Es más, el Gobierno revaloriza las pensiones todos los años a pesar de la crisis de la pirámide poblacional y la deuda que tiene que afrontar el país.

En cuanto a las pensiones de jubilación, que son las que están directamente relacionadas con el problema del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, el Estado se gasta 7.000 millones de euros -según datos de 2021- al año en pensiones contributivas. Esta cifra representa, por cierto, el 10% del Producto Interior Bruto de Luxemburgo.