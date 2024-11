¿Te cepillas bien los dientes? Descubre las herramientas que transformarán tu higiene bucal.

El 14% de la población adulta en España no se cepilla los dientes con la frecuencia mínima recomendada. Y es que no todo el mundo ha adquirido unos hábitos adecuados de higiene oral, aunque el momento idóneo para ello es en la infancia, aún queda mucho por hacer en ese sentido. Tal y como revela el Libro Blanco 'Una mirada a la salud infantil en España', 4 de cada 10 menores no se cepillan los dientes con la frecuencia recomendada (al menos, dos veces al día) y el 60% no dedica el tiempo adecuado al cepillado.

Una higiene bucal adecuada es fundamental para prevenir patologías muy comunes que pueden afectar significativamente a nuestra salud dental, como la caries y la enfermedad periodontal. Para evitarlo es imprescindible adoptar hábitos de limpieza eficaces y constantes, entre los que se encuentra el uso del cepillo eléctrico que, gracias a su tecnología avanzada, ofrece una limpieza más profunda y precisa en comparación con los cepillos manuales tradicionales. De hecho, el propio Consejo General de Dentistas confirma que el cepillo dental eléctrico elimina más placa bacteriana que el cepillo manual, disminuyendo así el riesgo de padecer gingivitis.

Con el uso del cepillo eléctrico es esencial recordar también la importancia de reemplazar el cabezal al menos cada tres meses o antes para garantizar una limpieza efectiva y evitar así la acumulación de bacterias. Estas medidas, junto con otras, como el uso del hilo dental y visitas regulares al dentista, forman parte de una rutina completa para mantener dientes y encías saludables a lo largo del tiempo.

Como solución a una correcta salud bucodental, Oral-B ofrece diferentes opciones de cepillado y accesorios para todo tipo de necesidades. El más avanzado, Oral-B iO, ha revolucionado el mundo del cepillado gracias a la combinación de su tecnología y el cabezal redondo de Oral-B, diseñado por dentistas para adaptarse a la forma de los dientes y alcanzar esas zonas de difícil acceso en las que se acumula el sarro y a las que el cepillo manual no llega. El resultado es una limpieza mucho más profunda que con un cepillo manual.

Oral-B iO 10 Edición Limitada

El cepillo Oral-B iO 10 es todo lo que nuestra boca necesita para garantizar una correcta salud bucodental. Gracias a su dispositivo iO Sense, permite un cepillado más personalizado, adaptándose a las necesidades de cada usuario. Consigue un cepillado más personalizado. La base de carga ofrece una guía en tiempo real sobre la cobertura, el tiempo y la presión del cepillado, todo sin la necesidad de abrir la aplicación. Además, cuenta con un sensor de presión inteligente que se enciende rojo, blanco o verde para avisarte de si te estás cepillando demasiado fuerte, demasiado suave o con la presión correcta.

Este dispositivo cuenta también con 7 modos de limpieza para personalizar el cepillado (Limpieza Diaria, Sensible, Cuidado de las Encías, Limpieza Intensa, Blanqueamiento, Limpiador Lingual y Supersensible) y una pantalla interactiva para elegir el modo y revisar cuándo reemplazar el cabezal del cepillo.

Está disponible ahora en oralb.es por 299,95€.

Oral-B iO 9 Edición Especial

Oral-B iO9 destaca por su pantalla interactiva a todo color que muestra información importante, incluidos los modos de cepillado y el recordatorio de sustitución del cabezal; te da la bienvenida cuando se enciende y te regala una sonrisa por un trabajo bien hecho. También cuenta con siete modos de limpieza para adaptarse a cada usuario y su sensor de presión inteligente nos ayuda a tener controlada la intensidad del cepillado.

Además, incluye un estuche de carga para viajes que te permite cargar el cepillo con comodidad y tenerlo siempre listo cuando viajas. Está disponible ahora en oralb.es por 199,95€.

Oral-B iO 3 Negro

Otra opción práctica y eficiente para garantizar una correcta salud bucodental es con el cepillo de dientes Oral-B iO 3. Este cepillo cuenta con la revolucionaria tecnología magnética, que distribuye la energía de manera uniforme a los filamentos del cepillo mediante suaves micro vibraciones, un sensor inteligente que te avisa de la presión que estás ejerciendo al cepillarte los dientes y tres modos de de limpieza para un cepillado personalizado: limpieza diaria, sensible y blanqueamiento.

Está disponible ahora en oralb.es por 69,95€.

Vitality ProKids Rey León para los más pequeños

Para garantizar el cuidado bucodental de toda la familia al completo, la marca Oral - B ha lanzado el cepillo de dientes Vitality Pro Kids Rey León para que niños desde los 3 años puedan beneficiarse de las ventajas de los productos de la marca. Estos cepillos cuentan con un cabezal redondo más pequeño e ideal para acceder a las zonas difíciles. Asimismo, sus cerdas suaves garantizan la protección del esmalte y las encías en todo momento.

Cabe destacar que cuenta con dos modos de cepillado y cuatro pegatinas temáticas de Disney con las que personalizar el mango y hacer que los más pequeños vean el cepillado como un momento de diversión y entretenimiento.

Además, con la aplicación Disney Magic Timer, cepillarse los dientes se convierte en una experiencia interactiva y emocionante. Con esta aplicación, los pequeños podrán disfrutar viendo cómo sus personajes favoritos van apareciendo a medida que se cepillan los dientes. De esta forma, aumenta su motivación y logramos establecer buenos hábitos de higiene bucodental mientras se divierten.

Está disponible ahora en oralb.es por29,95€.

Cabezales para todos

Con la llegada de estas ofertas, Oral-B también ha aprovechado la ocasión para lanzar descuentos en sus packs de cabezales. Oral-B iO™ es compatible con 4 cabezales de repuesto (Ultimate Clean, Gentle Care, Radiant White y Specialized Clean). El cabezal Ultimate Clean ha sido diseñado con una alta densidad de filamentos trenzados para limpiar en profundidad todos los contornos de los dientes y eliminar correctamente la placa en toda la boca. El pack de 6 está ahora por 40,50€.

Si tu cepillo eléctrico Oral-B no es iO, también puedes encontrar tus recambios con el Pack de Cabezales Oral-B CrossAction de 16 recambios en Oralb.es por 42,5€.