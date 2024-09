Este es el error que cometen muchos turistas cuando van a Croacia: "Tienes prohibido pisarlo"

Cada ciudad o región tiene sus propios cuentos y leyendas. No es extraño que estos ocupen una parte importante de los diferentes 'free tours' que cientos de turistas contratan todos los años. Es más, algunos de ellos se crean específicamente alrededor de estas historias.

Croacia no es una excepción. En la ciudad de Dubrovnik, son muchas las historias que forman parte de su cultura. Una de ellas hace referencia al amor, concretamente a una forma de perderlo. La 'tiktoker' Valeria Álvarez (@valerialvarezr en la plataforma) ha compartido una publicación al respecto

Tal y como ha explicado la creadora de contenido, es necesario tener mucho cuidado en sus calles si no tenemos pareja. Esto se debe a una leyenda por al que, en caso de pasar por encima de los desagües que se encuentran en el centro de la ciudad, no encontraríamos pareja.

"Si vienes a Croacia y estás soltera, tienes prohibido pisar el desagüe, porque nunca te vas a casar y te vas a quedar soltera toda tu vida", ha explicado la 'tiktoker'. Tras esto, ha mostrado imágenes de sus amigas saltando para evitar que esto les ocurra a ellas y puedan encontrar el amor. De hecho, ella misma decide no arriesgarse.

No es la única que ha compartido esta historia en sus redes sociales. Otra 'inlfuencer' Teté (@pasaportete en TikTok), ha hablado sobre esta leyenda y ha advertido seriamente al resto de turistas: "Los ojos en el 'piso'". Por último, ha animado a las personas que están viéndolo a etiquetar a las amigas a las que creen que les podría interesar esto.

En los comentarios de la publicación de Valeria, son muchas las personas que se han enterado tarde de esto. "Pues ya me lo dices tarde, amiga. ¿Cómo lo 'despiso'?", escribía una de ellas. "Yo estuve atenta para que mi amiga no lo pisara. Hacen falta más amigas como yo", escribía otra.

Por otro lado, en la de Teté, había quien se tomaba esto con humor: "Nunca he ido a Croacia pero estoy segura de que lo pisé sin querer". "Yo fui y no lo sabía... Ahora lo entiendo todo", escribía otro de ellos. Sin embargo, hay quien se alegraría de que esto le ocurriera y no encontrara pareja: "Brinco y corro por todo el desagüe".

Gran popularidad

El vídeo del perfil de '@valerialvarezr' ha alcanzado los 144.000 reproducciones. Sus vídeos suelen tener una gran repercusión en TikTok. De hecho, una de sus publicaciones supera el millón de visualizaciones. En cuanto a sus seguidores, ya son más de 85.100 las personas que le han dado 'follow'.

La temática principal de esta cuenta, tal y como ha especificado en su biografía la propia creadora de contenido, son los viajes, la moda y formas de vida saludable. Algunos de ellos muestran sus visitas a Milán, París o Sevilla.