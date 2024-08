El invento español que llega para revolucionar los festivales de música: así es el 'combo-vaso'

Los festivales de música son eventos que se repiten durante todo el año, especialmente en verano y en la época de buen tiempo. Muchas personas esperan durante meses y ahorran auténticas fortunas para poder pasar unos días disfrutando de los artistas que más les gustan y pasando unas vacaciones especiales con sus amigos.

Sin embargo, en los festivales surgen a veces muchos inconvenientes. Uno de ellos son los alojamientos, ya que podemos apostar por caros apartamentos o por incómodos campings. Otros son las consumiciones, ya que no podemos llevar nuestras propias comidas ni bebidas y en este tipo de recintos suelen tener precios muy elevados.

No obstante, lo de comer y beber dentro de un festival suele ser una tarea complicada, ya que si tenemos nuestro vaso con bebida, y nuestro plato con comida, lo tenemos imposible para poder movernos, bailar y saltar. Aunque esos problemas podrían tener fecha de caducidad, ya que una empresa española ha diseñado un artilugio con el que podemos llevar a la vez nuestra comida, nuestra bebida y nuestros complementos o guarniciones sin sufrir por ellos y sin que se nos caigan.

El 'combo-vaso' español

Los festivales están a punto de cambiar tal y como los conocemos. O mejor dicho, nuestra facilidad para poder pasárnoslo bien en ellos sin dejar de comer ni beber. Y esta posibilidad, tan anhelada durante mucho tiempo, puede hacerse realidad gracias a un curioso invento español.

La empresa Klimer, a través de su CEO David Ramos, ha presentado en su perfil de Instagram este particular descubrimiento. Se trata de un innovador embalaje que permite a las personas que acuden a este tipo de espectáculos poder comer y beber sin parar de bailar. Esto es por la estructura que tiene este singular aparato que ha recibido el nombre de 'combo-vaso'.

Comer de pie y bailar es más fácil que nunca gracias a este particular artilugio de papel y cartón. Según se puede ver en el vídeo, consta de una estructura en la que podemos situar nuestro vaso de bebida en la parte inferior. Gracias a una serie de ranuras, este queda perfectamente encajado haciendo de base.

Además, dispone de un agujero lateral para poder meter nuestra pajita e ir bebiendo sin sacarlo ni desmontar nuestro gran 'combo-vaso'. Justo encima tenemos la parte principal, marcada por una bandeja plana donde apoyaremos nuestra comida, desde una hamburguesa hasta una ración de patatas fritas, de pollo incluso de nachos.

De esta forma, la comida queda por encima de la bebida para que podamos ir cogiendo o mordiendo, pero dentro de una estructura sólida que nos permite conservarla con seguridad. Y para finalizar, porque a este 'combo-vaso' no se le escapa nada, tenemos un pequeño soporte donde incluir nuestro recipiente con salsa.

Así podremos estar bebiendo nuestro refresco y comiendo nuestra hamburguesa con patatas y mojando en nuestra salsa preferida con la libertad de poder estar de pie, bailando y disfrutando de nuestra música preferida.

Este invento está dando ahora la vuelta al mundo después de haberse hecho viral en redes sociales, adquiriendo una repercusión total. Por ello, parece que las peticiones para llevarlo hasta los mejores festivales del mundo podrían llegar en masa, ya que su utilidad queda demostrada con el vídeo publicado por la empresa Klimer.

Como no podía ser de otra manera, al circular de manera continua por redes sociales, no se han hecho esperar las reacciones. En líneas generales, este invento arrasa. "Vive en 2042", decía un usuario. Y es que muchas personas destacan que la pajita esté en un lado diferente al de la comida para que no se manche de grasa o que haya un lugar donde poner la salsa para no manchar en exceso el recipiente.

Sin embargo, a otras personas no les gustaba tanto porque indicaban que, o la comida se les podría quedar fría por culpa de la bebida, o al contrario, que la bebida se calentara por culpa de la temperatura de la comida. Al final, opiniones para todos los gustos.