Una española que vive en Noruega confiesa qué es lo que menos le gusta: "No todo es positivo"

A pesar de que vivir fuera de nuestro país de origen puede ser una experiencia muy enriquecedora y que nos aporte mucho culturalmente, también puede tener una parte negativa. De hecho, son muchas las personas que lo han compartido en sus redes sociales.

Un ejemplo es una 'tiktoker' que ha hablado sobre qué es lo que no le está gustando de Noruega. Se llama Carla (@carlanebulosa en TikTok) y su 'post' ha alcanzado las 24.200 reproducciones y los 588 'me gusta'. La creadora de contenido decidió realizar este vídeo tras un comentario que recibió en una de sus publicaciones anteriores: "Dime tres cosas malas de Noruega. No veo más que vídeos 'happy' de gente que vive allí y no me lo creo".

Por ello, realizó una lista con las ocho cosas que no le están resultando demasiado agradables durante tu estancia en el país nórdico. La primera de ellas la tiene muy clara: el idioma.

"Solamente es útil si te ves viviendo en este país a largo plazo, ya que es necesario para avanzar a nivel profesional y social", ha explicado. Debido a lo complicado que es aprenderlo y que la gran mayoría de los noruegos hablan inglés, no encuentra ningún incentivo para recibir clases.

El siguiente punto iría enlazado con el primero. La 'tiktoker' ha señalado lo difícil que es integrarse en esta sociedad. Además de desconocer el idioma local, también es muy complicado sentirse como uno más si no se recibe "ayuda externa": "Yo veo que la gente que tiene pareja noruega, al final se mete de lleno en la familia". Esto hace que la persona que llega de otro país se introduzca de una forma mucho más fácil en su cultura.

Según la experiencia de Carla, las conversaciones que mantienen tampoco tienen nada que ver con las que se escuchan en España. Debido a un miedo a la confrontación bastante generalizado, es complicado hablar de temas profundos. Ellos prefieren hablar sobre cosas como el clima antes que de algo que puede generar debate.

El cuarto y quinto puesto estarían unidos: el clima y la oscuridad. La falta de horas de luz y el frío provocan que sea necesario estar "fuerte mentalmente" para soportar los meses más duros. Por ello, es importante mantenerse cerca del núcleo de amigos que se tengan en la zona, ya que será un puto de apoyo vital.

Muchas horas de vuelo

Los últimos tres puntos también guardan relación con la sensación de soledad y la nostalgia de los seres queridos que se han quedado en España: la lejanía, el aislamiento y la falta de vida social. El precio de los vuelos hasta esa zona hace que no sean muchos los allegados de los que se han trasladado allí que puedan costearse una visita.

Si a este hecho le sumamos que, por culpa del frío, muchas personas salen poco de casa y lo difícil que es establecer relaciones profundas con los locales, podemos llegar a la conclusión de que Noruega no es para todo el mundo.