El sorprendente nombre de niño francés que se ha puesto de moda entre los padres andaluces

Elegir un nombre para un hijo puede ser una decisión difícil. Algunos lo tienen claro desde muy joven, incluso sin tener planeado ser padre. En numerosas ocasiones es motivo de discusión entre muchas parejas, algunos suelen preferir nombres más clásicos y otros prefieren salirse de la norma y elegir algo más único. Y aunque nombres tradicionales como José o Carlos sigue siendo bastante popular en España, en los últimos años se ha vivido una tendencia de nombres menos comunes o extranjeros, que aunque en pueden ser muy normales en sus países de origen, todavía siguen siendo una rareza en nuestro país.

Llamar a tu hijo como uno de tus ídolos es algo que siempre se ha hecho, incluso en España. Un ejemplo claro es el nombre de Ana Belén, en la década de los 70 y 80 se convirtió en un nombre muy popular gracias a la cantante. Esta tendencia ha continuado a lo largo de los años con los nombres de distintas celebridades.

Y en esta década es el caso de Kylian. El nombre de origen francés se ha coronado como es más popular en andalucía, con un total de 884 registros en toda España y con un edad media de 4,2 años y de 2,8 años en Andalucía. La mayoría son de Málaga, Palencia y Santa Cruz de Tenerife.

Diez nombres más jóvenes en Málaga. Junta de Andalucía

No sería de extrañar que la preferencia por este nombre es debido al futbolista francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. Aunque todavía no es muy popular, todo apunta a que cada vez más padres lo elegirán, ya que no es la primera vez que se da el caso de que el nombre de un futbolista se populariza estre los padres más jóvenes.

Otros nombres que podemos ver en la lista hecha por la Junta de Andalucía y podrían tener relación con el mundo del fútbol son Thiago, con media es de 6 años, es el nombre del hijo de la leyenda del fútbol Leo Messi. O Enzo, aunque este puede no guardar relación con el fútbol, también es el nombre de el hijo de un jugador histórico, Zinedine Zidane.

[El nombre de niña que está de moda entre los nuevos padres: más de 85.000 registros en un año]

Además de nombres de futbolistas, en los últimos tiempos también se han popularizado nombres de personajes de ficción como es el caso de Aria, tercera en la lista. Su origen se encuentra en la serie de televisión Juego de Tronos. Lo que está claro es que de aquí a unos años veremos más nombres menos tradacionales como María o Carmen y más únicos como Chloe o Neizan.