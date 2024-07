Una catalana habla alto y claro sobre el extraño hábito que tiene la gente de Madrid: "No entiendo"

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en herramientas fundamentales e imprescindibles para un gran número de ciudadanos de nuestro país. En la mayoría de los casos, y sobre todo por parte de los más jóvenes, plataformas como 'X' (antes Twitter), Instagram o TikTok se utilizan de manera diaria como una herramienta más de ocio. Sin embargo, en los últimos tiempos, están siendo muchos los usuarios que las están utilizando también como canales de difusión de ciertos mensajes.

Es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas con una creadora de contenido catalana, que se ha viralizado tras publicar un vídeo en TikTok en el que ha querido compartir con sus seguidores una rara costumbre que tiene la gente de Madrid y que no tienen el resto de ciudadanos españoles.

La joven, más conocida en redes sociales como Helen, lleva viviendo dos años en la capital. Y ha sido precisamente su experiencia en Madrid la que le ha llevado a compartir una importante reflexión con sus seguidores sobre una situación que es muy típica allí y no tanto en el resto de regiones.

Fotograma del vídeo de la joven.

"Este es un vídeo para la gente de Madrid. Necesito que me lo confirmen. La gente de Madrid no cenáis, cuando salís no cenáis nunca", comienza diciendo en el vídeo. Si hay algo por lo que se caracteriza la ciudad de Madrid es por contar con un gran número de terrazas y un muy buen ambiente en el que disfrutar de una buena cena.

Sin embargo, parece que los madrileños anteponen las cervezas a la comida cuando salen por ahí a tomar algo. Y es que, según ha explicado la joven, siempre que queda con sus amigos y llega el momento de pedir la cena, en torno a las 21:00 horas, nadie quiere pedir nada para comer.

"¿Qué pasa que os alimentáis a base de Mahou cinco estrellas? ¿Tanto os duelen los alquileres que sacrificáis la cena? Es que no lo entiendo", explica. El vídeo ya ha superado las 90.000 reproducciones y ha recibido un gran número de comentarios. Sin embargo, ya no está disponible debido a que la creadora de contenido ha decidido privatizar su cuenta.

Entre los comentarios destacan algunos como el de una usuaria que asegura que "en Madrid se cena cerveza". "He intentado cenar en Madrid a las 23:00 horas un viernes tras salir del teatro y los restaurantes estaban cerrando", comentaba en el vídeo otro usuario de TikTok. "Si salgo no suelo cenar porque así tengo que pagar menos alcohol. Hay que hacerlo así porque las copas están muy caras", compartía otro usuario.