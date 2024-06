El colegio del futuro es digital: mucho más que ordenadores en las aulas

Cómo mejorar la educación es una de las cuestiones que más preocupan a los españoles. Y no solo a los padres de los alumnos, que obviamente esperan lo mejor en cuanto a la formación de sus hijos, sino a la sociedad en su conjunto, que es la que puede beneficiarse a medio y largo plazo con la existencia de un sistema educativo sólido que aporte a los alumnos la mejor calidad posible en sus conocimientos y sus destrezas. Se trata, por tanto, de un capítulo esencial que redunda en la competitividad de las personas llamadas a sostener la economía y la sociedad del futuro. Algo que pasa por dotarlos de los mejores medios ya en la actualidad.

Pero alcanzar la excelencia, no obstante, es el gran quebradero de cabeza para administraciones públicas e incluso para entidades privadas, siempre abiertas a métodos, herramientas o estrategias disruptivas y que puedan elevar el nivel de los estudiantes. Si bien todo esto conforma una apuesta de futuro, hay cierta premura porque los datos indican que actualmente los alumnos están algo por debajo de la media internacional en lectura, matemáticas y ciencias, según el informe PISA de 2023, último del que se tienen datos.

En este contexto, la tecnología se ha posicionado como un elemento clave para subir el listón y profundizar en la manera en la que los menores adquieren los conocimientos y se relacionan con el entorno educativo. De la misma manera que en casi todas las actividades humanas la conectividad y la innovación han transformado para siempre buena parte de nuestras rutinas, las aulas y, en general, los centros educativos, han dado el paso hacia la implantación de ecosistemas digitales. Se produce, por tanto, un punto de inflexión frente a las clases tradicionales en casi todos los frentes: esta irrupción permite un acceso más rápido y eficiente a la información y los recursos docentes, mayor potencial para que alumnos y profesores puedan hacer seguimiento de sus trabajos, etc.

Carolina López, Directora IEP Engage Independent School

Las posibilidades, en definitiva, se multiplican, abriendo la puerta igualmente a un aprendizaje más dinámico y personalizado. Esta es, precisamente, la propuesta diferencial de los colegios del grupo Dukes Education que, de la mano de ILUNION IT Services, se han convertido en unos de los máximos exponentes en esta filosofía. Es una fórmula que consiste en “integrar la tecnología de forma natural en el proceso de enseñanza no como algo aislado y extraordinario, sino como un elemento más que potencie la autonomía, las habilidades, el trabajo en equipo y los conocimientos de todos nuestros estudiantes”, según Carolina López, directora de Engage Independent School de Majadahonda (Madrid), uno de los centros del grupo que más y mejor ejemplifican este nuevo paradigma.

“Apostamos por un modelo educativo que combina las metodologías tradicionales y los recursos tecnológicos de última generación porque son un gran aliado para personalizar el aprendizaje, ya que nos permite adaptar los contenidos a cada necesidad, a cada ritmo de nuestros alumnos”, prosigue.

El planteamiento del centro en materia de tecnología va incluso más allá del “impacto positivo que se percibe muy claramente en el aprendizaje y la motivación de los alumnos o en la mejora de la evaluación continua”, explica López. Y es que implantar esta tecnología en el colegio responde a un plan digital que tiene en cuenta no solo la parte lectiva sino todo lo que atañe al trabajo de los profesores, la gestión del centro y, por supuesto, anteponiendo una atención prioritaria a la ciberseguridad. Una estrategia, en definitiva, “que lleva a la creación de una cultura de innovación real en el colegio”.

"Empatía y calidad para cumplir con solvencia"

Mario Medina, Director General de ILUNION IT Services

ILUNION IT Services, la consultora tecnológica del Grupo ILUNION, ha sido la encargada de hacer posible toda esta planificación. De hecho, la implicación de la compañía no consiste únicamente en la instalación sino que, como explica su director general, Mario Medina, se trata de acompañar, y asesorar al cliente de manera integral, en todas las partes del proceso, desde la planificación y puesta en marcha del proyecto hasta su mantenimiento y mejoras posteriores: “Ofrecemos un servicio serio, de calidad, que cumpla con solvencia, atienda y responda a todas las expectativas que tienen nuestros clientes. Y si además somos capaces de hacer eso de una manera distinta, pues se generan lazos con nuestros clientes que de otra manera serían muy complicados”.

“Otro aspecto fundamental es la empatía”, añade Medida. “Creo que ahí una empresa como la nuestra, donde las personas están en el centro, entendemos muy bien este aspecto, sabemos ponernos en el lugar de nuestros clientes, entender qué es lo que necesitan y ajustarnos precisamente a esas necesidades”.

ILUNION IT Services trabaja con todo tipo de entidades en todos los sectores, en los que estas premisas que aduce su director general permanecen vigentes para adaptarse a cada cliente. Pero en el caso de un centro educativo, ¿cómo se establece esta colaboración para implantar las mejores soluciones? “En primer lugar hay que entender cuál es la estrategia que tiene esta entidad educativa a la hora de abordar la tecnología y cómo va a ir acompañando todas las fases de la educación de sus alumnos y cuáles son los productos y servicios que mejor se ajustan a esas necesidades”, explica Medina.

El uso del chromebook es constante en el aula.

Aportar el soporte informático y de infraestructura que sustenta este modelo y establecer un ecosistema dimensionado para el centro en concreto y que se ajuste a los más rigurosos estándares de seguridad es clave, por tanto: no hay que olvidar que en el corazón de todo este sistema están los menores. Por eso el contacto con los servicios informáticos del centro es permanente, como explica Miguel Martínez, Head of IT de los siete colegios que Dukes Education tiene en España: "Sin una buena planificación, un proyecto como este puede estar abocado al fracaso".

Confianza recíproca y afán de mejorar

"La confianza con el proveedor, ILUNION IT Services en este caso, tiene que ser máxima y recíproca, porque son realmente una parte más de nuestro equipo y así lo tienen que sentir. Tres años llevamos trabajando con ILUNION y sinceramente nos sentimos muy cómodos teniéndolos como partner tecnológico, ya que nos ofrecen un servicio de calidad y un trato muy personalizado”, explica Martínez. "Al terminar cada curso", añade, "nos reunimos los equipos de trabajo de ambas entidades y damos feedback de todo lo que ha acontecido durante esta campaña y en función a ello, nosotros les proponemos un plan de mejora para que lo estudien y podamos desarrollar los procesos de cara al futuro. Una de las cosas que destacaría de ellos es su afán de mejorar contínuo”.

Poner en perspectiva todo el entorno digital que despliega ILUNION IT Services en nuestros siete colegios de Dukes Education en España es clave para entender que “toda esta inversión merece realmente la pena para tener sistemas adecuados y optimizados para cada centro”, aduce Martínez.

Miguel Martínez, Head of IT de Dukes Education

En el colegio Engage de Majadahonda (uno de los dos colegios que Dukes Education tiene en Madrid) el día a día en las aulas se beneficia, pues, de esta apuesta por lo digital y por tecnologías que que hagan el aprendizaje de nuestros alumnos más motivador y eficaz, de modo que adquieran la soltura digital necesaria para desenvolverse en el mundo en el que vivimos.

Carolina López, directora de Engage Independent School, también destaca cómo todo este desarrollo tecnológico también beneficia al trabajo de los profesores, que amplían las posibilidad a su alcance para llegar de manera más eficiente a los estudiantes: "El profesor desempeña una función crucial en su desempeño docente con la incorporación de las nuevas tecnologías, porque sin duda su principal rol ahora es el ser el guía que acompaña al alumno en el camino de un aprendizaje más dinámico y motivador a través de la gamificación y de la interactividad. Estas herramientas consiguen que el progreso y el proceso sea más eficaz e innovador”.

Clase de música con el apoyo de una aplicación que facilita el desarrollo de ritmos.

Ese extra de motivación que aporta la tecnología hace posible, por ejemplo, que los alumnos sean capaces de crear aplicaciones propias para elegir el destino del viaje de fin de curso, experimentar con música a base de acordes que mezclan lo digital y lo analógico, revivir los sonidos de civilizaciones milenarias o incluso elaborar un informativo en la sala croma. En definitiva, se incrementa notablemente la curiosidad por aprender y la implicación del alumno en su propio aprendizaje. “Los profesores de Engage han demostrado una gran capacidad de adaptación al uso de la tecnología en el aula”, concluye López.

La ciberseguridad, un pilar clave

En todo este esquema subyace igualmente una absoluta atención a la ciberseguridad, algo que tanto ILUNION IT Services como los propios servicios que lidera Miguel Martínez en Dukes Education se toman muy en serio: "Es la parte que más nos preocupa porque trabajamos con menores", argumenta Martínez. Por eso, en este ámbito se incluyen medidas convencionales como firewall para seguridad y optimización de la red, pero también soluciones novedosas como ‘LineWize’, “donde empoderamos al profesor dentro del aula permitiéndole gestionar el desarrollo de la sesión de aula, además de tener informes personales de la actividad de cada alumno ante cualquier conducta impropia, de forma que tenemos controlada la actividad lectiva del colegio".

Alumnos explican el funcionamiento de una app desarrollada por ellos mismos.

"Actualmente, disponemos de un sistema de monitorización en tiempo real, donde tenemos todos los activos de red de los colegios y ante cualquier incidente, se activa una alerta que se recibe en el Departamento de IT permitiéndonos actuar con inmediatez. Somos proactivos en este aspecto e intentamos adelantarnos a los posibles problemas que puedan surgir”, resume Miguel Martínez. El caso de Engage Majadahonda es un ejemplo excelente de cómo la tecnología puede ayudar en la mejora del aprendizaje potenciando la excelencia formativa en sus alumnos.

Pero la labor de ILUNION IT Services en un centro educativo es igualmente un ejemplo de lo que las nuevas herramientas digitales pueden contribuir a desarrollar los objetivos de empresas de cualquier sector. En este sentido, la compañía se ha erigido en un actor de referencia en el campo de los servicios informáticos como suministrador de equipamiento tecnológico y consultor integral para facilitar todo tipo de soluciones para acompañar a sus clientes en la transformación digital de sus negocios.

La empresa, además, ha impulsado una filosofía de negocio única en el mercado en la que, a la calidad de su trabajo, se le añade la adopción de valores como la diversidad y la inclusión. El resultado es un modelo responsable y que garantiza los mejores resultados en todos sus ámbitos de actuación: “Creemos que hay una forma diferente de de hacer compañía que no solo debe buscarse el beneficio económico, que también, sino también el beneficio social. Por eso probablemente seamos el integrador tecnológico que trabaja con más personas con discapacidad en plantilla y con un propósito muy claro el construir un mundo mejor con todos incluidos”. explica el director general de ILUNION IT Services.