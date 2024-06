Ni Luarca ni Pineda: la playa que se ha convertido en la peor de España por una plaga de garrapatas

España es un país que vive por y para el turismo. Guste o no guste, se trata de un sector que mantiene con vida nuestra economía y que reactiva sus cuentas mes a mes. Además, es la mejor manera de explotar los dones de la naturaleza con los que este territorio ha sido dotado.

Las playas más bonitas, los puertos más espectaculares y las ciudades más bellas del mundo se encuentran, en gran medida, en España. Por eso, decenas de millones de turistas acuden cada año hasta nuestras fronteras. Sin embargo, no todo en España es perfecto y aunque no lo sepamos, también hay puntos de nuestro territorio que no son bonitos de enseñar.

Uno de ellos está siendo especialmente criticado en estos momentos y es que ha pasado a ser conocido en algunos foros como la playa más fea de toda España por una compleja situación que atraviesa. Se trata de la Playa del Cementerio, la cual está siendo atacada por una plaga de garrapatas.

¿Cómo es la Playa del Cementerio?

La Playa del Cementerio es una de las más conocidas de España. Sin embargo, no lo es por sus aguas turquesas, ni por sus arenas finas ni tampoco por su belleza o espectacularidad. De hecho, lo es por ser una playa que no es especialmente bonita. Y ahora, padece un grave problema sanitario.

Una plaga de garrapatas ha tomado el control de esta playa que se sitúa en Ceuta, lo que ha provocado graves afecciones tanto en personas como en animales. Esta es una playa que suele ser frecuentada por personas que llevan allí a sus mascotas tanto para pasearlas como para bañarse con ellas.

Ahora, la situación se ha complicado enormemente, ya que la plaga de garrapatas que asola el entorno ha provocado que muchas personas se quejen de esta grave situación. El Faro de Ceuta informa de que muchas personas que acuden habitualmente hasta este lugar ya han avisado a las emergencias de los problemas que atraviesa este punto de la costa ceutí.

Las llamadas al 112 no han cesado en los últimos días e incluso algunos bañistas han decidido acudir a los medios de comunicación para denunciar la situación. Una problemática que obliga a extremar las precauciones en esta área. Según los propios usuarios de la playa, la zona más peligrosa y afectada es un punto de la misma que se sitúa junto a un muro que se ha derrumbado recientemente. Y es que nada es seguro ahora mismo en una de las playas menos vistosas de España.

¿Cómo evitar las garrapatas?

Sanidad advierte de que las garrapatas son unos parásitos que pueden acarrearnos graves problemas de salud. Por ello, hay que tener especial cuidado si sospechamos que podemos estar en peligro. Estos ácaros son vectores de numerosas enfermedades infecciosas entre las que están el tifus y la enfermedad de Lyme.

No obstante, las autoridades explican que la enfermedad que más preocupa en estos momentos es la fiebre hemorrágica de Crimea Congo (FHCC). Sus principales síntomas son fiebres muy elevadas, fuertes cefaleas, malestar general, dolores articulares y musculares, sudoración abundante y síntomas gastrointestinales y/o respiratorios.

Sin embargo, los peligros de estas picaduras no se quedan ahí, ya que también pueden provocar fenómenos de hipotensión, bradicardia relativa, taquipnea, conjuntivitis, faringitis y delicados problemas cutáneos. Por ello, conviene evitar situaciones de riesgos como acudir en estos momentos a la polémica Playa del Cementerio de Ceuta.