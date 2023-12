Así es la increíble cesta de Navidad de McDonald's que se ha vuelto viral en las redes sociales

Las fiestas de Navidad se acercan y con ello muchas tradiciones: calles adornadas con numerosas luces y ornamentos, villancicos sonando en cada rincón de la ciudad y un espíritu navideño que invade el alma de los más apasionados de estas fiestas. Es época de regalos y también de una famosa tradición corporativa: la cesta de Navidad de los empleados. Si hace unos días mostrábamos el contenido de la cesta que Inditex entrega a sus empleados, ahora es Natalia, una empleada de McDonald’s, quien ha compartido un vídeo en TikTok en el que enseña qué hay en su interior.

"Por fuera es como la de los años anteriores, pero por dentro han cambiado cositas", comienza diciendo en el vídeo que ha publicado en TikTok. La empleada ha mostrado que la cesta incluye productos como bebidas alcohólicas, acompañadas de una variada selección de dulces, e incluso un surtido de embutido ibérico.

La botella de cava de Jaume Serra y la de Vino Faustino Rivero Ulecia han sido los primeros artículos en mostrar a sus seguidores en la red social. "A mí creo que no me gusta el vino tinto, pero me la voy a beber igualmente", ha admitido. En el apartado de los dulces, la cesta contiene también un surtido de polvorones, unas galletas de limón y chocolate blanco, y turrones y trufas de chocolate. Aunque su favorito ha sido el chocolate negro con sal: "Lo probé ayer cuando lo abrí, y está buenísimo".

El embutido es otro de los clásicos en estas cestas, y en el caso de McDonald's han regalado salchichón de bellota ibérico, sobrasada de cerdo ibérico y chorizo de bellota ibérico, que han acompañado con un paquete de picos de pan y una caja de queso para untar.

Por si fuera poco, la cesta de McDonald’s también incluye una botella de aceite de oliva virgen extra, sin duda, uno de los productos estrella debido a la reciente subida de su precio en los supermercados. "Podrías venderlo en Vinted y pagarías la hipoteca", dice con ironía.

Además de los productos gourmet, McDonald's ha incluido en la cesta una tarjeta en la que se informa de una donación a la Fundación Ronald McDonald. Esta organización proporciona apoyo a familias y niños hospitalizados durante el tratamiento del cáncer infantil y otras enfermedades graves.

El vídeo de Natalia ha suscitado una gran sorpresa entre sus seguidores, especialmente entre los que han trabajado o trabajan para McDonald's. Uno de ellos ha expresado su asombro: "Llevo cinco años trabajando en McDonald's y nunca me han regalado una cesta".

"Será en algunos establecimientos...", apunta otra usuaria de TikTok. "Yo trabajé en uno durante seis años y solo nos dieron caja los dos últimos, o sea, el pasado y el anterior, y porque cambiamos de franquiciado", apunta otra joven. Sin embargo, una tercera trabajadora asegura haber preguntado en su establecimiento y haber recibido la respuesta de que "solo se la dan a encargados, entrenadores y azafatas".

No obstante, no todo han sido críticas, ya que hay usuarios que se lo han tomado con humor. "Yo siempre pensé que en la cesta del McDonald’s habría hamburguesas, helados, nuggets".

