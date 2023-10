Pillada in fraganti: detienen a una mujer por colarse en bodas para robar los regalos de los novios

Las bodas suponen un importante gasto para las parejas. De media, estos enlaces tienen un coste de entre 20.000 y 30.000 euros en España, una cifra que varía dependiendo de distintos factores, como el número de invitados o el coste del menú. Pero si, además, los novios pierden los regalos de sus invitados, víctimas de un robo, la inversión que deben hacer es mucho más alta.

Esto es lo que les sucedió a varias parejas de tres estados diferentes de Estados Unidos. La responsable fue Sandra Lynn Henson, de 56 años, una ladrona profesional de este tipo de hurtos. La mujer seguía siempre el mismo método: acudía a bodas de desconocidos y se llevaba los regalos de los recién casados.

Henson fue detenida el pasado 30 de septiembre en su estado natal de Misisipi después de colarse en una boda, tal y como informó la Oficina del Sheriff del Condado de Pontotoc. La mujer, acusada de robo menor, allanamiento de morada y alteración del orden público, se encuentra ahora en libertad condicional.

Dinero en efectivo y tarjetas

No es la primera vez que esta mujer irrumpe en una boda para hacerse con los regalos de los novios. Henson había robado en enlaces matrimoniales celebrados en tres estados diferentes: Misisipi, Alabama y Tennessee. De hecho, las autoridades ya buscaban a la mujer, tras ser cogida robando en la boda de Lexi Loden y Brady Butler, en el condado de Pontotoc.

La mujer acudía al lugar donde se celebraba el banquete y robaba dinero y tarjetas de los bolsos de los invitados, según indica la Oficina del Sheriff del Condado de Pontotoc.

Sus hurtos se remontan a 2017, cuando Henson fue condenada por robar en una boda y fue puesta después en libertad condicional. En 2019, fue también acusada de hacerse con los regalos de hasta nueve banquetes diferentes en Alabama. De hecho, las cámaras de seguridad captaron las imágenes de algunos de estos atracos.

Dos años después, en 2021, las autoridades de Misisipi la pillaron robando dinero en efectivo y tarjetas de regalo que ascendían a más de 1.000 dólares. Entonces fue condenada a cinco años de prisión con libertad condicional.

200 dólares escondidos en el sostén

El pasado mes de septiembre fue el último de sus robos. En esta ocasión, Henson fue pillada in fraganti por la hermana del novio, quien había entrado en la suite nupcial para coger un biberón para su bebé cuando encontró a la mujer hurgando entre sus pertenencias, tal y como informa NBC News.

En ese momento, la hermana comenzó a preguntar a Henson para tratar de averiguar de quien se trataba. Sin embargo, las respuestas de la ladrona no convencían a la familiar del novio, que confirmó sus sospechas después. "Cuando la amenazaron con llamar a la policía, admitió haber robado 200 dólares en efectivo", aseguró otra de las hermanas del novio.

Al parecer, Henson, quien "tenía el dinero escondido en su sostén", rogó a la familia para que no llamara a la policía porque no quería "volver a la cárcel". No obstante, la familia informó a las autoridades del condado de Pontotoc poco después del incidente y la mujer fue detenida.

Entre las pertenencias de Henson, hallaron un cuaderno con un listado de las ubicaciones de al menos otras siete bodas y parejas de la zona. "Nos quedamos completamente conmocionados al descubrir que ella era una intrusa de bodas en serie e incluso había sido apodada 'la intrusa de bodas del Medio Sur", dijo la hermana.

