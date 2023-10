El restaurante de la costa asturiana al que tienes que ir si quieres probar buen pescado y marisco

La gastronomía asturiana es una de las más populares en todo el territorio español, tanto es así que a casi todo el mundo le gusta una fabada o un cachopo, dos de los platos más típicos actualmente.

Sin embargo, en Asturias también se come buen pescado, buen marisco... Y también buenos postres, no solo los típicos de la región como pueden ser los frisuelos, sino también los exportados de otros lugares como la tarta de queso. De hecho, en este restaurante asturiano se come una de las mejores tartas de queso que puedes probar.

Güeyu Mar

Güeyu Mar es el restaurante que comanda Abel Álvarez y su esposa Luisa. Tal y como indica la propia página web del restaurante, este lugar tiene que ver con una inquietud de Abel Álvarez: "Siempre tuve una inquietud tremenda por el fuego. Cuando no había lenguaje, la gente cocinaba sus cosas en el fuego en el suelo. No había gas, no había ollas express y la Humanidad comía con el fuego."

Uno de los grandes protagonistas de este restaurante es el pescado: "Nuestra filosofía es echar al pescado lo menos posible pero que la materia sea excelente. Lo sencillo es tan sencillo, tan sencillo, que es complicado. Para una brasa una de las cosas fundamentales es saber qué se pone. El conocimiento del producto es fundamental. Después hay que ejecutar. Y el producto de aquí te garantiza que tiene una frescura."

Este restaurante fue inaugurado en 2007 y tiene capacidad para 40 personas. Y desde su apertura, se ha convertido en todo un referente para el pescado fresco así como el marisco. De hecho, en su carta no encontrarás ni carne ni arroz, entre otras opciones.

Entre los pescados que podemos encontrar en este restaurante están los siguientes: el rey o virrey (el pescado estrella de este sitio), así como una cola de pixín (rape), un cogote de merluza, bonito de temporada, lubina o rodaballo, entre otras opciones.

El otro gran protagonista de este restaurante es la tarta de queso. No se trata de una receta cualquiera, sino que en este caso nos encontramos con una tarta elaborada con queso Gamoneu, un tipo de queso azul con denominación de origen protegida que se elabora en diversas localidades de los concejos de Cangas de Onís y Onís, incluyendo la aldea de Gamonedo de Onís.

La descripción que da la Guía Repsol de este restaurante es la siguiente: "Tras cruzar la breve hoz de Entrepeñas se accede a la playa y campo dunar de Vega, en cuyo borde se ubica este restaurante de exclusiva vocación por la cocina marinera, en cuyas parrillas se tratan escogidas piezas seleccionadas por Abel Álvarez. Amplia carta de vinos blancos y champagnes".

El precio medio: De entre 35 y 60 euros.

Dirección: Playa de Vega, 84. Ribadesella. Asturias.Tel. 985 860 863.

