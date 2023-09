Este postre típico asturiano enamora a todos: no lo encontrarás en otras zonas de España

¿Visitas el norte de España y quieres comer dulces típicos de la zona? Entre los postres típicos se encuentran las dasadielles, el arroz con leche, los carbayones, los frixuelos, las moscovitas, las marañuelas, los borrachinos... Y entre todos estos, se llevan el premio los frisuelos.

Los frisuelos (o frixuelos en asturiano) son un postre típico de Asturias,muy similares a las crepes francesas y las filloas gallega, pero con un toque especial que les diferencia y les hace únicos. Te contamos todo sobre este dulce: origen de la receta, asi como los ingredientes necesarios.

¿Qué son los frisuelos?

Los frisuelos (frixuelos o fayueles en asturiano, frisuelos o jisuelos en cántabro) son un tipo de fruta de sartén que se sirve como postre, típico de las regiones españolas de Asturias, Cantabria y León. Está hecho a base de harina, leche y huevos. Son típicos de las celebraciones de Antroxu (carnaval) y de las Comadres en Asturias. También existen los frixuelos vaqueiros típicos de la zona suroccidente asturiana de Cangas del Narcea

Historia de los frixuelos asturianos

A pesar de que no se conoce el origen concreto de los frixuelos asturianos, pues no existen datos demasiado fiables, esta palabra ya aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Además, en el siglo XVII, Francisco Martínez Montiño, cocinero real de la época de "los Felipes", incluyó en su libro Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria una receta muy parecida a los frixuelos actuales, llamada "fruta de frisuelos".

Con el tiempo, esta receta casera de frixuelos típicos de Asturias ha conseguidotantas versiones como cocineros los elaboran, como ocurre con casi todos los platos tradicionales. Sin embargo, uno de los temas que más discordias ha suscitado es la inclusión o no de bebidas espirituosas en su elaboración para aportar más sabor.

No obstante, son muchos los que no lo consideran apropiado, por lo que te mostramos también cómo hacer frixuelos asturianos sin alcohol.

Por último, además de los finos y redondeados, también hay otra modalidad conocida como vaqueiros, típicos del suroccidente de Asturias. No son tan conocidos, tienen forma de espiral y se parecen más a una porra que a un crepe, pero están igualmente deliciosos.

Receta casera de frixuelos típicos de Asturias

El primer consejo que debes tener en cuenta para hacer frixuelos asturianos es poner la cantidad justa de harina. Para saber cuándo es suficiente, al levantar la masa con un cucharón no debe hacer ruido al caer, de manera que no debe quedar demasiado ligera.

Además, te recomendamos que tengas paciencia, pues la masa debe reposar, como mínimo, media hora para alcanzar su punto exacto. Por último, debes utilizar una buena sartén antihaderente para conseguir que los frixuelos asturianos salgan enteros y con una puntilla muy fina alrededor. ¡Toma nota! Dificultad: Fácil Tiempo: 30 minutos Ingredientes para 4 personas: 200 gramos de harina de trigo

500 ml de leche

4 huevos M

2 cucharadas sopera de azúcar

15 ml de aceite de girasol

1 cucharada de licor de anís o coñac

Azúcar glas para espolvorear

Un pizca de sal

Ralladura de limón

