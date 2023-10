Estas son las próximas oposiciones para ser Guardia Civil: fechas, lugar del examen y requisitos

Muchos jóvenes sueñan con formar parte de la Guardia Civil, uno de los Cuerpos de Seguridad del Estado en España. Los aspirantes tienen una nueva oportunidad para presentarse a las próximas oposiciones y conseguir una plaza como funcionarios para velar por la seguridad de los ciudadanos.

Se trata de agentes que son considerados como funcionarios de tipo C1, lo que hace que muchos se pregunten cuándo y cómo son las pruebas de acceso a la hora de presentarse para acceder a esta profesión.

Los opositores podrán conseguir una de las 2.520 plazas disponibles en la próxima convocatoria de exámenes. Para ellos, deben cumplir con todos los requisitos y superar unas pruebas físicas y teóricas. A continuación, te explicamos en qué consisten para que puedas anotar la siguiente fecha de examen de acceso.

Fecha y lugar de las oposiciones para Guardia Civil

Las próximas oposiciones para conseguir una plaza como Guardia Civil en España tendrán lugar a final de este mes de octubre. En concreto, se desarrollarán el sábado, 28 de octubre y el domingo, 29 de octubre. Hay que tener en cuenta que se trata de una convocatoria a nivel nacional. Por eso, los exámenes van a tener lugar en las diferentes comunidades autónomas que forman el país.

De esta manera, en Alicante las pruebas se realizarán en la Universidad de Alicante. Las personas que residan en Albacete, Córdoba, Ciudad Real y Jaén tendrán que desplazarse hasta la sede de Baeza, a la Academia de Guardias de la Guardia Civil.

Por otro lado, los residentes en Ceuta y Cádiz se examinarán en la Universidad de Cádiz. Mientras que los habitantes de Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, Teruel y Zaragoza realizarán las oposiciones en la Academia de Logística de la sede de Calayatud. En Asturias, los exámenes serán en la Universidad de Oviedo, en el campus de Gijón. La Universidad de Granada acogerá a los ciudadanos de Almería y Granada. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también realizará exámenes a los habitantes de la isla.

Asimismo, en la Universidad de León se examinarán las ciudades de León, Salamanca, Valladolid y Zamora. La población de Logroño, Bizkaia, Burgos, Cantabria, Guipuzkoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Soria irá a la Universidad de La Rioja.

Dos agentes de la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, en la Universidad Autónoma de Madrid se examinarán los candidatos de Madrid, Ávila, Guadalajara y Segovia. En la Universidad de Málaga, acudirán los habitantes de Málaga y Melilla. En Extremadura, Badajoz y Cáceres se examina en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. En Murcia hacen las pruebas en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En Palma de Mallorca los exámenes serán en Iles Balears Escola d'Hosteleria de les Iles Balears.

Por último, en Santa Cruz de Tenerife irán a la Base militar de Hoya Fría, mientras que los de Sevilla y Huelva a la Universidad Pablo de Olavide. En Toledo se examinan en la Academia de Infantería junto a los habitantes de Cuenca. Además, Castellón y Valencia irán a la Universidad CEU Cardenal Herrera y Vigo, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra a la Universidad de Vigo.

Cómo ser Guardia Civil en España

Si te encuentras interesado en convertirte en miembro del cuerpo de la Guardia Civil en España, es necesario cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos es poseer la nacionalidad española. También hay que carecer de antecedentes penales, no estar privado de los derechos civiles, no superar los 41 años durante el año de la convocatoria y no estar inhabilitado.

En cuanto a la formación, basta con tener el título de la ESO. Asimismo, no se puede estar en algún procedimiento judicial por delito doloso. Hay que adquirir el compromiso de portar armas y encontrarse en posesión del permiso de conducción clase B.

Por otra parte, no se puede tener tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares, que puedan ir en contra de la disciplina o imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas, o cualquier otro contenido que esté vedado por la ley.

En lo que respecta a las pruebas a superar, existen tres fases, que son: prueba teórico-práctica, psicotécnicos y aptitud psicofísica. Además, en estas oposiciones también se debe pasar por una entrevista personal y por un reconocimiento médico.

