Adiós a Benidorm o Palma: esta es la ciudad española que los ingleses aconsejan por sus horas de sol

El clima, la gastronomía, la cultura y las tradiciones populares que tenemos en España hacen que, cada año, millones de turistas extranjeros visiten nuestro país. A pesar de que los británicos siempre han sido los más asiduos a disfrutar de unas vacaciones en España, la realidad es que el número de visitantes procedentes de Reino Unido ha disminuido en los últimos años. Entre enero y junio llegaron a nuestro país 7,75 millones de británicos. La cifra supone un 7% menos que en 2019. Pero, a pesar de todo, sus destinos favoritos siguen siendo Mallorca, la Costa Brava, la Costa del Sol y la Costa Blanca.

Los turistas procedentes de Reino Unido llegan a España en todas las épocas del año. Y es que, el clima que tenemos en nuestro país hace que cualquier mes sea bueno para visitar nuestro territorio. A pesar de ello, es cierto que los meses de verano engloban lo que se considera como la temporada alta del turismo extranjero. En este sentido, y aunque ya haya pasado la época estival, la prensa británica continúa lanzando recomendaciones a los ciudadanos nacionales sobre los territorios que deben visitar en España.

Precisamente, este mismo domingo, el periódico 'The Sun' ha publicado un artículo en el que recomienda a toda costa visitar una ciudad española que se ha vuelto muy popular en el Reino Unido en los últimos meses. No se trata de Benidorm, la ciudad conocida por la presencia de turistas todo el año. Tampoco es Magaluf, donde millones de británicos pasan sus vacaciones de verano cada año. El destino que 'The Sun' recomienda visitar es la ciudad de Barcelona.

Paseo marítimo de Barcelona. EFE

"¿No quiere elegir entre hacer turismo por la ciudad y descansar en la playa? Barcelona, que disfruta de 2.500 horas de sol al año, ofrece ambas cosas", explican en el artículo haciendo hincapié en la abundancia de sol que ofrece la ciudad. Pero no solo eso. Según la prensa británica, en la ciudad de Barcelona es posible desde codearse con las personas más influyentes en a jóvenes y hambrientos advenedizos de toda Europa. "Hay mucho que admirar", destacan.

En la publicación, 'The Sun' también recalca de esta ciudad española otros aspectos. En primer lugar, las excelentes playas que se encuentran a pocos pasos de la calle principal de Las Ramblas. "Comience con un chapuzón y luego explore el tranquilo barrio de la Barceloneta. Este barrio evocador, en el terreno que separa la playa y el puerto, fue fundado en el siglo XV por pescadores locales", dice la publicación.

Pero no es lo único que admiran los británicos de Barcelona. También hacen hincapié en todo el turismo cultural que ofrece la ciudad a través de la arquitectura que puede apreciarse en los diferentes edificios de la Ciudad Condal.

"Husmear por la ciudad a pie es el camino a seguir. Observe las sutiles variaciones de cada barrio único, desde los centros históricos adoquinados de El Born y el Barri Gòtic hasta el moderno sistema cuadriculado del Eixample y la elegante y exclusiva Gracia", recomienda 'The Sun'.

Pero hay dos aspectos que destaca el periódico de la ciudad de Barcelona sobre el resto de cosas. Uno de ellos es el que 'The Sun' recomienda como el mejor bar del planeta.

"Otra visita obligada es Paradiso, cerca de la estación de tren de Francia. Este elegante lugar fue nombrado el mejor bar del planeta en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Y no es difícil ver por qué, con cócteles excelentemente elaborados que parecen más una obra de arte que una bebida", afirman.

Entre las más bonitas del mundo, según la ciencia

Además, hay que tener en cuenta que Barcelona ha sido elegida como la tercera ciudad más bella del mundo, solo por detrás de Venecia y Roma, según el estudio realizado por Online Mortgage Advisor. Para realizar el ranking, la entidad se ha basado en el número de edificios que tienen como patrón la proporción áurea, algo que está muy relacionado con la perfección.

Para poder obtener los resultados del Estudio de la Proporción Áurea, la entidad ha escaneado a través de Google Street View fotos de más de 2.400 edificios emblemáticos y calles de las ciudades con más historia. Posteriormente, los encargados de realizar el estudio trazaron puntos en las esquinas de cada uno de los edificios para ver en qué porcentajes coincidían estos con la proporción divina.

Barcelona se ha colocado en el tercer puesto de la clasificación con un 81.9% de coincidencia de sus edificios con la proporción divina. Solo Venecia (83,3%) y Roma (81,9%) han superado a la Ciudad Condal.

El país con más representación en este rankings ha sido Italia. La perfección de sus edificios ha hecho que un total de cuatro ciudades hayan conseguido entrar en la clasificación de las 30 más bellas, según la ciencia. Venecia, Roma, Milán y Florencia han sido las ciudades que han entrado en el rankings representando a Italia. España, por su parte, solo ha conseguido "colocar" en el ranking a Barcelona.

