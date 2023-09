Una mujer confiesa que amamanta a su marido desde hace años: "Nos permite estar más unidos"

La lactancia materna suele ser, todavía, un tema peliagudo. Cada vez que políticos o personas anónimas opinan, suele levantarse un huracán de opiniones a favor o en contra de lo que han dicho. En este caso, el debate toma un cariz diferente. Rachel Bailey, una mujer estadounidense de 30 años, ha revelado en una reciente entrevista que en 2017 empezó un hábito sorprendente para muchos: amamanta a su marido, de su misma edad, como si fuera un bebé.

Esta joven ha afirmado que esto les ha unido como pareja y que, además, la salud de él ha mejorado. Su confesión ha causado impacto en las redes sociales. Según ha expuesto, empezó cuando ella comenzó a "sobre lactar" en los embarazos. Es decir, producir más leche de lo normal. Debido a esto, Alexander, su marido, decidió beber la que sobraba. Rachel Bailey explicaba al Daily Mail que en un viaje de crucero olvidó su extractor de leche y estuvo "muy congestionada" durante dos días.

"Sentía mucho dolor y tenía miedo de contraer una infección, así que decidimos que mi marido iba a intentar beber leche para aliviarme", señalaba en la entrevista. "Estábamos nerviosos por la idea de que él me amamantara, pero tan pronto como lo hicimos, nos dimos cuenta de que estaba perfectamente bien", relataba Rachel Bailey.

Bailey sabe que no es algo habitual. "Es un tema un poco tabú, pero queríamos compartirlo porque no creemos que sea malo y no nos avergonzamos", reflexionaba la joven estadounidense. "Me encanta amamantarlo porque nos permite pasar tiempo de calidad juntos. Definitivamente nos ha acercado más como pareja", aseguraba.

Además, Bailey revelaba que su marido "no se resfrió durante dos años después de que empezó a beber mi leche y mucha gente dijo que su piel también estaba mucho mejor". "Para nosotros no es ningún problema. Fue realmente especial y nos acercó más que nunca", finaliza.

Cómo sacar positivamente la leche materna

Casos como el de Bailey han dado que hablar en las redes sobre los obstáculos durante la lactancia. Algunos usuarios han dado consejos sobre qué hacer con los diferentes problemas. Y otros se han referido a esta producción masiva refiriéndose al sacaleches. Utilizar este utensilio, han dicho, es muy beneficioso para las madres y para los bebés en muchos casos puede ayudar a prolongar la lactancia materna algunos meses más.

Los pasos para extraer la leche materna de forma correcta son los siguientes, anotaban. En primer lugar, debemos ser muy cuidadosas con la higiene: nos lavaremos bien las manos con jabón neutro, y después limpiaremos bien los pechos con una gasita empapada en jabón neutro. En las farmacias podemos comprar unos discos de algodón ya preparados para limpiar los pechos.

Después, nos los secaremos bien, o con un secador de pelo, o bien con una toalla, presionando suavemente. Para extraer la leche, podemos utilizar el sacaleches eléctrico, o sacaleches manual, pero siempre convenientemente esterilizado. También debemos esterilizar los biberones y los envases que utilicemos para poder conservar la leche. Aplicamos la ventosa del sacaleches al pezón, y con una palanca o un mando, vamos extrayendo la leche. El sacaleches hará presión sobre el pezón y la leche irá saliendo poco a poco.

