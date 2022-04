¿Son peligrosos los parches para pezones agrietados que la firma Suavinex de Alicante ha retirado del mercado?

La alarma ha saltado estos días entre las madres lactantes que consumen productos de la mercantil Suavinex, con sede en Alicante, después de que se haya ordenado la retirada del mercado de sus parches de hidrogel para pezones agrietados.

Hasta hace un par de semanas, este producto se vendía para curar las grietas o irritaciones que lleva a muchas mujeres que dan el pecho a renunciar a este tipo de lactancia. En la descripción del producto se especificaba que era "totalmente compatible" con dar de mamar, "sin causar molestias para la madre y reparando la piel de forma óptima".

Una alarma motivada por el anuncio -hace unos días- de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, recomendando a la ciudadanía que, en el caso de contar con este producto, "no lo utilice y lo deseche y, si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de este producto, lo notifique a través del portal 'NotificaPS' de AEMPS".

Sanidad también se ha dirigido a los farmacéuticos, a quienes les ha aconsejado "retirar el producto de la venta, contactar con el distribuidor para que le envíen la nota de aviso, en caso de no haberla recibido".

Tras esta información, este medio ha querido saber exactamente qué ha pasado. Preguntada a la compañía, líder en puericultura ligera, explican que fue el fabricante, Pharmaplast SAE Egipto el que informó a Suavinex de que "no entregaron a tiempo una serie de documentos para su regulación", de cara a tener que pasar una auditoría documental con respecto a la "evaluación clínica y las evaluaciones biológicas" del producto. "Ha sido un defecto de forma", insisten desde la mercantil.

Sin incidencias

Asimismo, Suavinex no tiene constancia de que haya habido incidencias derivadas del consumo del producto entre las clientas. "No hemos recibido ninguna alerta", aseguran. Organizaciones de consumidores consultadas como OCU o FACUA tampoco tienen constancia de quejas o reclamaciones con estos parches y colectivos como la Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna (FEDALMA) no tienen entre sus asociadas a ninguna afectada.

De hecho, el fabricante del producto asegura que "la probabilidad de que surja un problema" de salud "es remoto". Por otro lado, Suavinex recuerda que sus parches de hidrogel ya no se encontraban en su extenso catálogo tras finalizar su comercialización directa en julio de 2021.

Así que, los parches de esta marca que se hayan seguido vendiendo desde entonces en las farmacias se explican porque aún se conservaban en stock. Para esos casos, la empresa con sede en el polígono de Las Atalayas señala a su clientela que "puede solicitar su devolución en el punto de venta".

Toda la actuación llevada a cabo se ha realizado con carácter preventivo", remarca Suavinex, conocida sobre todo por sus biberones y chupetes, además de por su línea de alimentación y cremas para la piel en sus más de 40 años de existencia.

