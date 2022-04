El ADDA de Alicante reivindica la paz en un concierto benéfico por los refugiados de Ucrania

Un recorrido por las músicas de todo el mundo relacionadas con la paz, el amor y la convivencia. Ese es el mensaje que quiere transmitir el ADDA Simfònica con el Concierto por la Paz que se celebra este sábado 9 a las 20 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Lo recaudado se dedicará a favor de los refugiados de Ucrania.

Josep Vicent repasa esta propuesta con su característico entusiasmo. Y así subraya cada palabra cuando se trata de plantear una propuesta con fines benéficos. De Estados Unidos a Rusia y Ucrania para terminar con España, cuatro países diferentes de los que escoge a sus compositores para resaltar el mensaje de la riqueza común.

"Las grandes obras de arte no están ligadas a ningún nacionalismo, son patrimonio de todos los seres humanos", razona. Y por eso exclama que "es tan ridículo censurar el arte". De ahí que recuerde lo fundamental, "el arte está para crear puentes, crear empatía, comunicarnos. ¿Es que no tenemos derecho a ver la capilla sixtina? ¿O no tenemos derechos de disfrutar el arte que es patrimonio de la humanidad? Por eso justamente se llama patrimonio de la humanidad".

En esa línea la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, invita al público a participar en la iniciativa benéfica que tiene como finalidad hacer un llamamiento a la paz. "También desde la cultura podemos contribuir a ayudar al pueblo ucraniano, que más que nunca necesita la contribución de todos para superar la tragedia de una guerra", manifiesta.

El programa

La Fanfarria para el hombre común compuesta en 1942 por Aaron Copland abre la propuesta del Adda Simfònica. El encargo que recibió el compositor de dedicar una pieza a los combatientes aliados en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un título dedicado a la ciudadanía.

La siguiente es una pieza del compositor ucraniano Valentin Silvestrov, Silent Music. Esta pieza, como resalta Josep Vicent se estrena en España. Y de un compositor contemporáneo a un clásico moderno, también nacido en Ucrania, aunque sea popularmente asociado como ruso, Prokófiev. De este han escogido una selección de su Romeo y Julieta, "ejemplo de su partitura del amor". El cant dels ocells, de Pau Casals cerrará este plan para el que han habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar perp no

La diputada ha agradecido a la orquesta ADDA Simfònica y a su director, Josep Vicent, "su esfuerzo e implicación para preparar un magnífico concierto con piezas de algunos autores nacidos en el territorio en conflicto que nos recuerdan que la música, como la cultura, es un lenguaje universal y el mejor instrumento para estrechar lazos entre países".

