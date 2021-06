Dar el pecho y trabajar en tiempos de precariedad, cuando pierden la madre y el bebé

"Imagínate que te prohibieran ir al servicio en tu jornada laboral, ¿podrías aguantar siete u ocho horas? Pues lo mismo nos sucede con los pechos que amamantan a bebés que solo tienen 16 semanas".

Esta es una de las denuncias recogidas por la Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna (Fedalma), un colectivo que ha pasado a la ofensiva, reuniendo a más de 100 asociaciones de todo el país, que engloban a unas 4.000 mujeres que se consideran víctimas de un sistema del que no reciben apoyos tras su maternidad, ni en el ámbito laboral ni en el personal.

Porque en el trabajo, cada vez más precario a raíz de la crisis derivada de la pandemia, se encuentran con que, tras la baja maternal de "solo" cuatro meses, las empresas no respetan (o en muchos casos ponen pegas) a las madres que quieren dar el pecho o extraer la leche, aseguran.

Porque no es un capricho, sino una necesidad que conmina la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos estudios científicos establecen que los niños y niñas deberían ser alimentados con lactancia materna exclusiva (LME) durante sus primeros 6 meses de vida. Esta recomendación debe ser alcanzada al menos por el 50% de los bebés de cada país. Sin embargo, en España cae al 28%, "muy por debajo de lo establecido por la OMS", recuerda el Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

Esta organización, junto con el Instituto de Salud Carlos III y la Joint Research Centre European Commission han realizado un estudio liderado por la matrona de Atención Primaria de Tenerife, cuyas conclusiones son contundentes: tres de cada cuatro mujeres acaban desistiendo de la lactancia exclusiva y acaban tirando de biberón, no por convencimiento, sino por falta de apoyos.

Con este contexto, el proyecto emprendido por Fedalma se puso en funcionamiento en diciembre del año pasado, cuando entrevistaron a todas las miembros de las diferentes asociaciones con vistas a recoger posibles soluciones a los problemas que se están encontrando las madres.

Ahora en julio, todas las asociaciones volverán a reunirse en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para presentar y debatir los resultados del sondeo, dentro de la Cátedra Clínica Jurídica. El paso último será exponer las conclusiones a cinco ministerios y en primera instancia al Instituto de la Mujer, cuyo encuentro tendrá lugar el 14 de junio.

Uno de los resultados provisionales, avanza Anaís Ferrández, de la junta directiva de Fedalma y de la asociación La mama d'Elx, es que el 100% de las madres consultadas reclamaba que la baja no sea inferior a 6 meses, siendo el 82% las que opinaba que ha de ser de un año.

Esta también es una de las demandas que esgrime Rosario Paredes Carmona, profesora de la cátedra de la UMH, además de la necesidad de que se promuevan salas de lactancia "debidamente equipadas".

"Me preocupa mucho pensar qué va a ser de mi bebé cuando me incorpore a mi trabajo en un mes", explica África, una madre de Elche que ha preferido ocultar su nombre. "Me temo que no voy a contar con apoyo de mi empresa para dar el pecho, además no existe un lugar específico para la lactancia", dice esta madre. "Además, no tengo el privilegio de contar con familiares que se hagan cargo y mi pareja tiene que trabajar", añade.