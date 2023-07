Drama por dos tiburones en las costas de Girona: acechan a los bañistas y obligan a cerrar una playa

El verano estaba marcado para ser una época de abundancia de tiburones en las costas españolas. Y lo cierto es que no está decepcionando. Eso sí, está obligando a que muchos bañistas tengan que estar muy alerta como ha sucedido ahora en Girona. Hace unas semanas se produjo un avistamiento de escualos en Portbou y ahora ha sido Port de la Selva donde se ha producido una situación dramática.

Las costas de la provincia de Girona están siendo el espacio de recreo de varios ejemplares de tiburón tintorera, los cuales han provocado que salten todas las alarmas en las playas. La situación más dramática se ha producido ahora en Port de la Selva, donde dos ejemplares de esta especie han provocado incluso que se cierre una playa.

Junto a los miles de turistas que llegan cada año a nuestras costas, este verano se están haciendo cada vez más frecuentes los avistamientos de escualos. Aunque pocas veces se han producido de una manera tan nítida y cercana como en esta ocasión. Tanto que las autoridades han tenido que tomar medidas importantes para evitar una desgracia.

¿Tiburones en las costas de Girona?

Efectivamente, hay tiburones en las costas de varios municipios de Girona. La voz de alarma se dio este lunes hacia las 18:00 horas de la tarde cuando varios bañistas alertaron de la presencia de unos peces que tenían unas dimensiones muy grandes y un aspecto preocupante. El avistamiento se produjo en la zona del l'Alt Empordà.

Estos individuos acudieron rápidamente a los servicios de salvamento y socorristas para alertar de la presencia de estos animales que, por su morfología, parecían tiburones. Efectivamente, se trataban de escualos, los cuales se habían acercado tanto que habían llegado a ser grabados por varias personas pegados a la orilla.

Una vez avanzó el mensaje, los socorristas decretaron la bandera roja en la playa y avisaron a todos los bañistas de lo peligroso de la situación. La advertencia era clara: que nadie se acercara al agua. Se trataban de dos ejemplares de tiburón tintorera que habían generado considerables niveles de pánico y de caos en las playas de Port de la Selva. Tanto es así que varios miembros de Protección Civil intentaron localizar a los dos animales acuáticos, pero sin éxito.

Alarma total: permiten el baño con tiburones y vuelven a cerrar la playa

La situación todavía registró varios giros dramáticos que no estaban previstos. Después de la alarma generalizada de los primeros minutos, los servicios encargados del control de la playa extendieron el mensaje de que la situación estaba totalmente controlada. Tanto es así que permitieron a todo el mundo regresar a sus sesiones de baño.

No obstante, muchos bañistas se mostraron reacios y desconfiados al hecho de sumergirse en el agua después de saber que estos animales estaban merodeando la costa. E hicieron bien, ya que apenas media hora después, las autoridades volvieron a lanzar la voz de alarma, prohibiendo el baño y cerrando de nuevo la playa por culpa de estos tiburones tintorera.

Todo fue a raíz de un nuevo aviso de un surfista, quien había vuelto a avistar a la pareja de escualos en las inmediaciones del faro de Punta Arenella. Los equipos de Protección Civil volvieron a movilizarse ante el nuevo aviso y pidieron a los bañistas que extremaran la precaución por la constante aparición de estas especies marinas. Tras este segundo aviso, las aguas de la provincia de Girona quedaron desiertas ante el miedo que había generado este avistamiento.

A pesar de que muchos visitantes que acudieron durante esa tarde a la playa vivieron momentos de cierto pánico, lo cierto es que esta suele ser una zona donde es posible avistar ejemplares de tiburón tintorera. En este caso han aparecido a unos 3 kilómetros del área del pueblo, en un punto muy frecuentado por bañistas ya que aprovechan que se trata de un enclave que está protegido del viento.

España, un país convertido en paraíso de las tintoreras

Como se viene advirtiendo desde el inicio del verano, España también es un país de tiburones, especialmente en zonas del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar e incluso el Cantábrico. Sin ir más lejos, en las aguas más al este de la península se encuentran cerca de 80 especies, de las cuales unas 45 terminan acudiendo a nuestras aguas.

Lo más frecuente es que cuando se habla de tiburones en España, sobre todo en zonas del Mediterráneo o del sur del país, sean tintoreras, una especie que por otro lado suele ser inofensiva, aunque sin olvidar que se trata de un tiburón. En lo que va de verano ya se han producido avistamientos de estas especies en Mallorca, Menorca, Ibiza, Tarragona, Alicante o Pontevedra.

Estos ejemplares suelen ser de unos dos metros de longitud y, tal y como indican los expertos, la clave cuando nos acercamos a uno de ellos es mantener la calma y abrir la mayor distancia posible con ellos sin alertarles. Los expertos se encuentran investigando por qué cada vez se producen más acercamientos de tiburones a las playas españolas, señalando el aumento de la temperatura del agua del mar como una posible causa.

No obstante, matizan que son casos puntuales y que no deben entrañar peligro para los humanos ya que incluso se podría hasta interaccionar con ellos. Una cuestión esta posible, pero no recomendable.

