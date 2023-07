Cuidado con los tiburones este verano: estas son las playas de España donde podrás encontrártelos

Este verano hay una preocupación especial en las playas españolas: se trata de la presencia de tiburones. Hasta los medios británicos están advirtiendo a sus ciudadanos que pretendan pasar parte del verano en España que tienen que tener cuidado con la presencia de escualos en las costas de la península.

El súbito aumento de noticias que informan de apariciones y avistamientos de tiburones, no solo en España, si no en todo el mundo, ha provocado que los turistas y bañistas se muestren especialmente preocupados ante esta situación. Por ello, merece la pena aclarar cómo se encuentra este asunto respecto a este animal tan particular y temido en nuestras costas.

Es cierto que las playas españolas están acechadas por decenas y decenas de especies de tiburones. Solo en el mar Mediterráneo se calcula que puede haber unas 45 variantes diferentes que se acercan hasta nuestras costas. En estas aguas, el número de especies se llega a duplicar si se amplían las fronteras a otros países cercanos.

Pero no solo hay tiburones en aguas del Mediterráneo, ya que las zonas que se podrían considerar como las más peligrosas estarían situadas en el entorno del Estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico, especialmente en la zona de Galicia, y también en el mar Cantábrico.

Es precisamente esta zona en la que se encuentran los ejemplares que, a priori, podrían ser lo más peligrosos para los turistas y bañistas. Las aguas del Atlántico y del Cantábrico son las más frías que bañan las costas españolas. Además, es aquí donde se hallan las mayores profundidades, sinónimo de grandes tiburones. Algunas de las especies que llegan a nuestro país más frecuentemente son el peregrino, la tintorera, el cazón o el cañabota gris. Ahora, repasamos una a una las playas en las que más posibilidades hay de sufrir algún susto con los escualos.

Tiburones en las playas de Galicia

A pesar de que España no esté concebido como un país famoso por sus tiburones, lo cierto es que hay algunos casos documentados que resultan sorprendentes. Así sucedió con el tiburón blanco visto en plena Ría de Vigo, un ejemplar que superaba los 10 metros de longitud y que pesaba más de 100 kilos.

Galicia es una de las regiones de España con mayor cantidad de tiburones en sus aguas. Además, es aquí donde se pueden encontrar los más grandes y espectaculares con ejemplares que incluso pueden llegar hasta los 1.000 kilos. Sin embargo, estos se encuentran casi siempre a enormes profundidades, a partir de los 2.000 metros. La única posibilidad de que sean vistos es que salgan a la superficie para buscar alimento.

Tiburones en las playas de Alicante

Otra de las zonas en las que más tiburones suelen verse en España es Alicante. Allí, los avistamientos en sus playas son frecuentes cada verano. No obstante, suelen ser ejemplares muy pequeños y que, aunque generan un cierto susto, normalmente tienden a ser totalmente inofensivos.

Uno de los ataques más recordados en la zona fue el sufrido por un hombre de unos 40 años que fue mordido por un tiburón tintorera en la playa de los Arenales del Sol. Además, cerca de esta zona, también se suelen producir avistamientos en las inmediaciones de la isla de Tabarca, a unos 8 kilómetros de la costa. Ambas son zonas muy populares para los turistas.

Tiburones en las playas de Ibiza

Las islas Baleares, gran joya del mar Mediterráneo, suponen también otro lugar de habitual presencia de tiburones. Uno de los episodios más recordados fue el ataque de una tintorera a un hombre de 82 años en Platja d'en Bossa. Esta especie es muy frecuente de encontrar en estas aguas.

Muy cerca de Ibiza, en Mallorca, también es habitual encontrar tiburones, aunque siempre de un tamaño no muy grande y que no entrañan peligro para los bañistas. No obstante, si se tiene pánico a los escualos, es conveniente no frecuentar las playas de lletes, Cala Nova, Cala Major y Can Pastilla.

Tiburones en las playas de Valencia

La provincia de Valencia es también otra zona de España donde puede ser frecuente encontrar tiburones. No obstante, es una región en la que salvo situación muy desgraciada, no tendremos peligro alguno. Las zonas en las que se han registrado presencia de tiburones en los últimos años son la playa de La Patacona de Alboraya y la playa de Las Arenas.

Tiburones en las playas de Granada

Granada se ha convertido en una de las grandes sorpresas de los últimos veranos. En sus aguas no era frecuente encontrar grandes tiburones. Sin embargo, tuvo que llegar una experiencia tan extraña como una pandemia para cambiarlo todo. La Covid-19 provocó que Granada tuviera que entrar en esta peculiar lista.

El hecho de que sus playas estuvieran completamente vacías y tranquilas durante el verano de 2020 e incluso del 2021 provocó que una gran cantidad de tiburones peregrinos se acercaran hasta las costas granadinas. Concretamente hasta la playa de la Mamola. También hubo avistamientos en las playas de Calahonda, en Motril.

Qué especies de tiburón podemos encontrar en España

Los tiburones más comunes en España son: la tintorera (que mide de media 2.5 metros y pesa 80 kilos); la cañabota gris (que mide 5 metros y puede llegar a superar los 1000 kilos); las pintarrojas, que son inofensivos (de pequeño tamaño) y los cazones (puede llegar a medir 2 metros y a pesar 45 kilos).

Sin embargo, según International Shark Attack File, en España solo ha habido seis casos de ataques no provocados por tiburones en los últimos 500 años. En cualquier caso, hay zonas costeras de España en las que puede haber una mayor presencia de estos animales marinos.

