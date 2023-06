'The Sun' alerta a los turistas británicos de la presencia de tiburones en las costas españolas

En el primer trimestre de 2023, España recibió más de 13 millones de turistas extranjeros. Las playas, la gastronomía, la cultura y el clima son algunos de los factores que hacen que, cada año, nuestro país se convierta en el destino favorito de muchos. Entre los visitantes, los turistas britanicos han vuelto a ser de nuevo este año los que más han visitado España, sobre todo las zonas costeras. Y es que un total de 315.000 residentes de Reino Unido han aterrizado este año en nuestro país para disfrutar de sus vacaciones.

Con la llegada del buen tiempo y el verano, el número de turistas se irá incrementando exponencialmente según vayan avanzando las semanas. Por ello, algunos medios internacionales ya han comenzado a alertar a sus ciudadanos de los peligros que podría conllevar visitar este año las playas españolas durante la temporada estival. Y es que, este mismo fin de semana, el medio 'The Sun' advertía a sus lectores de los recientes avistamientos de tiburones que se han dado en diferentes zonas de la costa.

Tal y como han publicado, en España en los últimos días se han reportado hasta cuatro avistamientos de tintoreras, una especie de tiburón que puede llegar a medir 2,5 metros de largo y pesar hasta 80 kilos. Sin embargo, según han apuntado algunos biólogos, se trata de una especie que no ataca a los seres humanos. Aun así, The Sun' ha preferido alertar a sus residentes y avisar de las precauciones que deben tomar si tienen pensado bañarse este año en las costas españolas.

El mapa con el que 'The Sun' alerta de la presencia de tiburones. The Sun

Aunque todavía se desconocen cuáles son los motivos que han llevado a los tiburones a ser vistos en las zonas más cercanas a la arena de la playa, lo cierto es que hay varios factores que podrían haber influido en su presencia. Tal y como apunta el mismo 'The Sun', la temperatura del agua, la comida y el cambio de viveros de tiburones podrían haber sido algunas de las causas que podrían haber provocado la presencia de estos animales.

La ola de avistamientos comenzó la semana pasada en la isla de Arosa, en Galicia, donde fue avistada una tintorera cerca de las tenazas. Poco después, unos pescadores de Mallorca alertaron de la presencia de un tiburón cerca de la costa el pasado fin de semana. Pero los avistamientos no quedaron ahí.

La playa de Aguamarina, ubicada en la Devesa de Campoamor, en el sur de Alicante, tuvo que ser cerrada temporalmente por la presencia de otro de estos tiburones en la orilla. Y en el puerto de Ciutadella, en Menorca, también se vivió otro de estos avistamientos. En ninguno de estos casos tuvo que reportarse ningún incidente o daño a bañistas.

La presencia de esta especie en las playas españolas ha sembrado miedo y preocupación entre los miles de británicos que tienen pensado visitar nuestro país durante la temporada estival. Sin embargo, las autoridades nacionales han recordado que los incidentes con estos animales son muy poco frecuentes y que este tipo de especie, en concreto, es inofensiva para los humanos. A pesar de ello, se ha recordado a los visitantes la necesidad de tomar ciertas precauciones como seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas y evitar no irse demasiado lejos de la orilla.

¿Dónde hay más tiburones en España?

A pesar de que los tiburones se asocian, normalmente, a lugares paradisiacos y alejados de la geografía española, lo cierto es que en nuestro territorio esta especie está más presente de lo que la gente piensa. Y es que el hecho de que los bañistas no los vean no significa que estos no se paseen no muy lejos de la orilla de forma habitual.

Un ejemplar de tintorera Europa Press

En España, la tintorera, la pintarroja y el cazón son los tres tiburones más frecuentes. Pero lo cierto es que los avistamientos de estas especies son más comunes en zonas de agua más fría, como es el caso del Cantábrico o el océano Atlántico, que en zonas con un agua más caliente, como es el caso del Mediterráneo.

Ahora, con los recientes avistamientos, son muchos los que se preguntan qué ha provocado que los tiburones se paseen tan cerca de la orilla. Aunque no hay una respuesta clara, existen muchas teorías. Algunos expertos creen que estos avistamientos podrían tratarse de casos aislados que no se volverán a repetir en mucho tiempo.

Sin embargo, son otros los que opinan que la presencia de estos tiburones cerca de la orilla podría deberse a la migración de estos, a la necesidad de buscar aguas cálidas para dar a luz a sus crías o incluso a un mecanismo de autodefensa natural cuando se encuentran enfermos.

