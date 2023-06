España se prepara para un verano de tiburones: qué especies hay y cuál es la más peligrosa de todas

Acaba de empezar el verano, pero ya hay un claro protagonista de los mares y de las costas: el tiburón. En las últimas semanas han proliferado las noticias relacionadas con este imponente animal que se ha convertido, siglo tras siglo, en una de las mayores pesadillas del ser humano.

Si hay algo que ponga de acuerdo a casi toda la humanidad es que pocas cosas puede haber que den más miedo que estar nadando plácidamente en la playa y sentir que algo tan supuestamente peligroso puede estar cerca. La famosa aleta dorsal de los escualos es uno de los signos más identificativos que existen. Es sinónimo de peligro.

Cuando uno piensa en tiburones, a veces se olvida de que existen de verdad. Que no son solo productos de las películas. Y que también existen en España. No hace falta irse a aguas de Sudáfrica, California o Australia para encontrarse con algún ejemplo de esta especie tan temida y a la vez tan espectacular.

España es un país que alberga una enorme variedad de estas especies. De hecho, hay muchos más de los que pensamos. En nuestras costas y en nuestras aguas hay tiburones de todo tipo. Unos más peligrosos que otros. Y también otros casos que pueden ser incluso inofensivos, aunque puedan ser protagonistas de un gran susto mientras se disfruta de un tranquilo y placentero baño veraniego.

Aunque cada vez que sale la palabra tiburón en un titular genera sobresalto, lo cierto es que es algo normal que en España se puedan ver todos los veranos varios casos de acercamientos de estos animales a la costa. Aunque los expertos todavía no han descifrado por qué, parece que los humanos les atraen y no pueden evitar sentir un impulso por curiosear entre ellos. Ahora, conocemos qué especies hay en España y cuáles son las más peligrosas.

¿Qué tiburones hay en España?

A pesar de que España no es un país de tiburones, o por lo menos de los que tradicionalmente se asocian con este animal, lo cierto es que existen infinidad de especies en aguas cercanas a la península. Algunos de los más famosos y repetidos son la tintorera, la pintarroja y el cazón. Esta clase de tiburones se encuentran sobre todo en el Cantábrico y en el océano Atlántico. Esto es debido a que son aguas más frías y que cuentan con menor afluencia de personas.

Sin embargo, el mar Mediterráneo es el hábitat de una gran cantidad de variedades de tiburones. Se estima que cerca de 80 llegan a frecuentar estas aguas, siendo la época estival cuando mayor interacción tienen con los bañistas, especialmente cuando estos se separan de la costa nadando o a bordo de un barco o velero.

Una especie de tiburón cazón iStock

De esas 80 especies, más de la mitad frecuentan casi siempre aguas españolas. El tipo más repetido es el tiburón tintorera, que a su vez es uno de los más pacíficos, ya que no se recuerdan casos de mordeduras de este tipo de escualos a humanos. Las variedades de estas especies permiten ver tiburones pequeños, de unos 50 centímetros, pero también grandes ejemplares de hasta 12 metros de longitud en los casos más extremos.

Uno de los puntos claves para localizar grandes ejemplares de escualos es el estrecho de Gibraltar. Este es el habitar preferido del tiburón sedoso, una especie poco común en España, pero que se deja ver con frecuencia en esta zona tan particular y que hace de pasadizo entre el Mediterráneo y el Atlántico.

En la zona del Cantábrico, los tiburones suelen aparecer cerca de las profundidades y alejados de las costas. No obstante, a veces cambian su espacio para buscar alimento. Galicia es una de las regiones con mayor presencia de tiburones en el Atlántico, ya que tiene especies de diversos tamaños. Destaca la gran población de tiburones tollo raspa que se encuentran en esta zona, los cuales pueden superar incluso los 3 metros de longitud, siendo una de las especies con las que mayor cuidado habría que tener en España. No obstante, su hábitat principal es permanecer a unos 5.000 metros de profundidad.

¿Cuál es la especie de tiburón más peligrosa que hay en España?

Lo primero que hay que saber sobre los tiburones es que, aunque los humanos les tengan un gran miedo, siempre será mayor el que los animales les tienen a las personas. Por eso, su tendencia ante un encuentro siempre será huir. De hecho, los ataques suelen producirse en cuestiones de temor de los escualos. No obstante, la probabilidad de ataques es muy baja.

Por ello, no existe una especie como tal que sea concebida como la más peligrosa de los tiburones que llegan hasta las costas españolas. De hecho, esta condición depende más del momento y de la circunstancia, ya que el ataque no se producirá en función de la agresividad de la especie, si no de lo que el animal sienta en ese momento. Si se ve atacado, acorralado o amenazado, será más probable que actúe de manera violenta. Pero siempre será el humano quien lleve al animal a este estado límite, muchas veces guiado por su curiosidad y por su miedo.

¿A qué problema se enfrentan los tiburones en España?

En líneas generales, los tiburones no representan una gran amenaza para los humanos y mucho menos para los españoles. Sin embargo, ellos no pueden decir lo mismo de nosotros. España se ha convertido en poco tiempo en el país de la Unión Europea que más tiburones pesca. La tintorera es la especie más atacada.

España se ha especializado en los últimos años en la técnica del aleteo, la cual consiste en pescar tiburones en libertad, arrancarles las aletas y devolverlos al mar, donde pasan verdaderas penalidades para poder valerse por sí mismos. Esta zona del animal tiene un enorme valor comercial, de ahí que se haya puesto tan de moda este tipo de pesca. Una práctica que amenaza seriamente la supervivencia de las especies más afectadas. La conclusión que nunca hay que olvidar es que estos animales están en peligro de extinción.

