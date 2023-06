Estas son las tres mejores canciones de reggaeton de la historia según Ozuna

Ozuna comenzó su carrera musical en 2012 y su estilo musical fusiona reggaeton, trap y música tropical, y ha colaborado con numerosos artistas reconocidos en la industria como Shakira, Bad Bunny, Rosalía, Arcángel, Daddy Yankee y Romeo Santos, entre otros.

El primer álbum de Ozuna, Odisea, fue lanzado en 2017 y, desde entonces, sus temas se han convertido en éxitos mundiales, caracterizadas por letras pegadizas y ritmos contagiosos, lo que le ha valido un amplio reconocimiento y una base de fanáticos en todo el mundo.

El negrito de ojos claros ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples premios Billboard de la Música Latina y premios Latin American Music Awards.

Ozuna es considerado uno de los líderes del movimiento del reggaeton y la música urbana latina, y su influencia en el género ha sido significativa. Su estilo distintivo y su carisma en el escenario lo han convertido en uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad.

La revista Cosmopolitan lanzó su entrevista con el cantante el pasado 17 de mayo en la que el artista de El Farsante se sinceró acerca de su vida personal, sus relaciones con el resto de compañeros de la industria y sobre su participación en La Velada del Año III de Ibai Llanos, evento que tendrá lugar el próximo 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

El puertorriqueño aprovechó para señalar: "No saben lo rico que es España. Comes bien, vives en paz, tranquilo, estás chilling todo el día pasas relajado... Tiene una vibra bien bonita, bien positiva, además de la cultura".

Él, que del reggaeton sabe mucho, apuntó cuáles son las tres mejores canciones de la historia del género musical: Mayor que yo de Wisin & Yandel Ft Daddy Yankee, Dale Don Dale de Don Omar y Gasolina de Daddy Yankee.

Daddy Yankee, el rey del reggaeton

Daddy Yankee nació el 3 de febrero de 1977 en Río Piedras, Puerto Rico, y es considerado uno de los pioneros y líderes del género de música reggaeton, o incluso el rey del reggaeton, The Big Boss.

Las canciones más reconocidas del artista son sus primeros temas como Rompe, Lo que pasó, pasó, Shaky Shaky o Somos de calle, o los más recientes como Dura, El rey de lo imperfecto o China.

Además, Daddy Yankee ha incursionado en el cine y la televisión y ha participado en películas como Talento de Barrio y Los Reyes de la Calle. También ha sido juez en programas de talento musical como La Voz Kids y La Voz en diferentes países.

Las mejores canciones de Wisin & Yandel

Wisin & Yandel es un dúo de reggaeton compuesto por los puertorriqueños Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin, y Llandel Veguilla Malavé, conocido como Yandel. Ambos son cantantes, compositores y productores musicales.

Inicialmente, comenzaron sus carreras musicales de forma independiente, pero se unieron en la década de 1990 y formaron el dúo histórico de Wisin & Yandel, que consiguieron la fama internacional en la década de los 2000 por temas como Noche de sexo, Sexy Movimiento, Noche de entierro o Rakata.

Al igual que Ozuna, también han colaborado con numerosos artistas reconocidos en la industria como Daddy Yankee, Don Omar, Jennifer Lopez y Ricky Martin, entre otros. Han ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo premios Grammy Latinos y premios Billboard de la Música Latina.

Wisin & Yandel son considerados uno de los dúos más influyentes y exitosos en la historia del reggaeton y la música urbana latinoamericana y han dejado un legado significativo en el género. Tanto ellos como Daddy Yankee alcanzan la cúspide del género. El otro cantante al que se le atribuye parte del buen reggaeton es Don Omar.

Don Omar y su 'Pobre Diabla'

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, es un cantante y compositor, también puertorriqueño, que saltó a la fama en la década de 2000 con el lanzamiento de su álbum debut The Last Don en 2003, que incluía éxitos como Dale Don Dale y Pobre Diabla. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo King of Kings en 2006 y Meet the Orphans en 2010.

Es conocido por su estilo distintivo de reggaeton y por sus hipnóticas canciones, que suelen tratar temas como el amor, el desamor, la fiesta y la vida en la calle. Don Omar ha colaborado con muchos artistas destacados del género, como Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Tego Calderón.

Además de su carrera musical, Don Omar ha incursionado en la actuación, participando en películas como Fast & Furious. También ha recibido numerosos premios como los Grammy Latinos o los Billboard de la Música Latina.

Don Omar es considerado uno de los pioneros y principales exponentes del reggaeton. Su rivalidad con Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, por llegar a ser el número 1 de la industria saltó a la pantalla en 2022, cuando Don Omar habló frente a una cámara de los conflictos que ambos cantantes tuvieron en el pasado. Poco tiempo después, Yankee salió a defenderse y confesó que su principal rival nunca había sido Don Omar, sino Wisin & Yandel.