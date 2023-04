'Clavaito', lo nuevo de Chanel y Abraham Mateo: una bachata electrónica de la que no podrás escapar

Hace apenas unas semanas sonó Clavaito en la Primavera Pop 2023 de LOS40 y a partir de este viernes está disponible en todas las plataformas. Chanel Terreno y Abraham Mateo acaban de lanzar esta bachata electrónica de todo menos típica que habla de deseo, celos, desamor y un quiero y no quiero constante, con un estribillo más que pegadizo.

Todo apunta a que sonará en fiestas y discotecas en los próximos meses, pudiendo convertirse en la canción del verano, como demuestran los éxitos de escuchas cosechados por Abraham Mateo con hits como Quiero decirte o Me encantaría para comprobarlo. Este es el videoclip, producido por Tha Panda Bear Show, una firma muy de moda entre los artistas.

La escenografía muestra callejones oscuros y una especie de club de lucha donde la hispano-cubana Chanel alterna sus característicos bailes con impactantes escenas teatrales explican la historia de dos enamorados que se resisten a tomar conciencia de que no han superado su ruptura.

Clavaito, el single que se quedará clavado en tu memoria

La producción, a cargo de Dani Ruiz y el propio Abraham Mateo, no escatima en efectos electrónicos y tampoco duda en distorsionar la voz de Chanel para hacerla sonar como una auténtica cyborg. Pero también la voz de Abraham Mateo está vocoderizada, sintetizada, para producir ese falseto que está en tendencia desde hace años y no deja de actualizarse para regar de ritmo los clubes el próximo verano.

Después, ¡sorpresa! La bachata discotequera que es Clavaito también incorpora las palmas que recuerdan a las bulerías flamencas. Toda una fusión de géneros musicales reunida en sólo tres minutos de canción.

Con Clavaito, Chanel Terreno inaugura una nueva etapa en su carrera musical. No extraña que haya escogido como portada de su nuevo single una rosa con espinas, una metáfora de un romance truncado que bien vale una conversación con los amigos o amigas íntimas o una consulta con el psicólogo.

En el videoclip, la que fuera representante de España en Eurovisión 2022 está acompañada de su equipo baile habitual, con Exon Arcos, Josh Huerta, María Pérez, Patricia Lozano, Pol Soto y Raquel Caurín, además de otros rostros conocidos como el del actor Andrés García-Carro de Spanish King.

El comienzo de la colaboración entre Chanel y Abraham Mateo

Todo empezó después de Eurovisión 2022: Chanel subió a su perfil de Instagram una story que mostraba un estudio de grabación y los fans de Abraham Mateo supieron que se trataba del lugar donde el mismo interpretó la canción Señorita.

Soy yo o Chanel está en el estudio de Abraham Mateo? 🤔 pic.twitter.com/wwsl6bGEJB — Esther 🥭 CLAVAITO (@esthermateo__) February 16, 2023

Se fueron esclareciendo las sospechas cuando el andaluz Abraham Mateo publicó en sus redes -se dice que por error, pero podría haber sido intencionado- una foto de la pared de su estudio donde lucen las frases y firmas escritas por varios artistas. De nuevo los fans se percataron de que una de esas inscripciones pertenecía a Chanel.

Pues no sabemos cuando, pero Chanel ha estado en el estudio de Abraham Mateo.

Chanel

Pol Granch

Ana Mena

👀 pic.twitter.com/s8s2kJCqSe — María 🫀🗡 Chanelista (@Maria93c) February 16, 2023

La noticia quedó confirmada a mediados de abril. Chanel escribió en su cuenta de TikTok: "Cuidaito que Abraham Mateo y yo venimos con to… #Clavaito".

La letra de Clavaito de Chanel y Abraham Mateo

(Chanel)

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

Se te ve tan bien con ella

Y no es que no me alegre por ti

Aquí estoy tras una botella

La cual me da el valor de decir

(Abraham Mateo)

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle solo con un frío que ni en el Polo

Pensando que vienes a por mí

(Chanel: estribillo)

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele (Clavaito)

Tan clavaito que gusta (Clavaito)

Tan clavaito que duele (Clavaito)

Estar lejos de ti me asusta

(Clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Y sigues clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Abraham Mateo)

Me ve' bien con ella y no es así

Y, aunque no me crea', sigo tras de ti

Y borro el historial cuando te busco

También soy el que te llama en oculto

(Chanel y Abraham Mateo)

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle sola, mismo perfume amapola

Pensando que vienes a por mí

(Chanel y Abraham Mateo: estribillo)

Y sigue' clavaita, tan clavaita que duele (Clavaito)

Tan clavaita que gusta (Clavaito)

Tan clavaita que duele (Clavaito)

Estar lejo' de ti me asusta

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta (Me gusta)

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

