Los 14 virales mandamientos del buen hombre: "Que nunca una mujer te falte al respeto"

¿Existe un manual para ser un buen hombre? Parece ser que sí, tal y como demuestra el torundo éxito del hilo compartido en X por la cuenta "Impacto Eterno", en el que comparte hasta 14 reglas que debe seguir cualquier hombre si quiere alcanzar la mejor versión de sí mismo.

La primera puede resultar polémica: nunca regreses con la mujer que te engañó. Según el hilo, "ella te mostró exactamente quién es. No eres un plan B y no eres una opción. Eres el rey de tu vida. Respétate lo suficiente como para alejarte y nunca mirar atrás", afirma.

La segunda norma implica no dejar "que una mujer te falte el respeto". "En el momento en que lo permites, pierdes tu poder. Mantente firme, exige respeto y no toleres menos. Eres un hombre valioso y ella necesita saberlo. Establece estándares altos o aléjate sin dudarlo", señala.

14 reglas para HOMBRES:



1. Nunca regreses con la mujer que te engañó. pic.twitter.com/wRAqhFYyXX — ImpactoEterno (@ImpactoEterno) September 3, 2024

Las siguientes normas serían no estrechar la mano sentado, ya que se considera un signo de debilidad y pereza, no arruinarte para impresionar a los demás o nunca comas el último trozo de algo que no hayas comprado, por una cuestión de respeto y autocontrol.

Llegamos así a la sexta regla, tener siempre la ambición de ser mejor. "La complacencia es el enemigo de la grandeza. Cada día es una oportunidad para superar al hombre que eras ayer. Establece metas, cúmplelas y luego sube el listón. Nunca te conformes: persigue incansablemente tu propia evolución", podemos leer.

También es importante según esta publicación no dejar nunca que un hombre se adelante a ti, tomarse una pausa de uno a tres segundos después de que te hagan una pregunta, no rogar por una relación o que tus apretones de manos sean firmes.

Respecto al trabajo físico, la publicación recomienda hacer ejercicio al menos cuatro veces por semana. "Tu cuerpo es tu templo y la fuerza es la base de una vida poderosa. Sin excusas, sin atajos: solo disciplina y dedicación. Te debes a ti mismo estar en óptimas condiciones", sentencia.

También le da mucha importancia al hecho de vestir bien. "Vístete bien sin importar la ocasión. Tu apariencia es tu primera declaración: haz que cuente. Nunca te dejes sorprender por sorpresa; sé siempre el hombre mejor vestido de la sala. El estilo es poder, llévalo como una armadura", comenta.

Por último, quizá el mandamiento más sorprendente es el relativo al consumo de pornografía, el cual debe ser eliminado por completo. "Los hombres de hoy sufren problemas de los que nadie habla: Falta de confianza, baja autoestima, masturbación y pornografía", concluye el viral hilo.