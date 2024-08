El truco rápido y sencillo que acaba con cualquier mancha en tu ropa y la deja como nueva

Seguramente más de una vez te habrá pasado. Ya no te pones tu camisa o tu vestido favorito porque en su día algo se te cayó encima y ya no hay manera de que esa mancha salga. Pues no te preocupes, tenemos la solución a tus problemas.

Nos lo cuenta la viral influencer Patricia Fernández, que en su cuenta de TikTok, seguida por más de 500.000 personas, comparte consejos domésticos y contenido para hacernos la vida más sencilla y cómoda. En esta ocasión, Patricia nos cuenta cinco trucos imprescindibles para eliminar de la ropa cualquier mancha.

Vamos con la primera, que nos ayudará a evitar los restos de maquillaje en los cuellos de las camisas. Antes de ponerte la camisa, rocía el cuello con un poco de laca, y ya no pasará nada cuando la cara los roce.

#trucazos ♬ original sound - StrictlYHouse @patriwhitehouse 5 TRUCAZOS PARA MANCHAS 1. TRUCO CUELLOS MANCHADOS DE MAQUILLAJE Para esto rociaremos laca sobre el cuello de nuestra camisa y con este simple hecho, ya no habrá problema en que se roce con nuestra cara porque ya no se manchará. 2. TRUCO MANCHA MAQUILLAJE: Lo que mejor me funciona es el jabón de Beltrán, caliento un vaso de agua, diluyo una cucharada de jabón de Beltrán y con una bayeta mojada en la mezcla froto sobre la mancha hasta que desaparece. 3. TRUCO CHICLE PEGADO: Seguro que alguna vez se te ha quedado un chicle pegado en el pantalón y te ha sido imposible quitarlo. El truco está en poner un hielo encima, dejar que se congele y después verás como con la uña lo levantas sin dejar ni rastro. 4. TRUCO MANCHA DE SANGRE: Poniendo un poco de agua oxigenada y frotando con un algodón verás como desparece totalmente. Si es una mancha más grande te recomiendo que en vez de frotar con un algodón, lo hagas con una bayeta. 5. TRUCO MANCHA DE PINTAUNAS: Si algún día te pintas las uñas y tienes que vestirte rápido y sin querer te manchas la ropa de pintauñas, lo que tienes que hacer es rociar la marca con laca y acto seguido frotar con una bayeta húmeda sobre ella hasta que veas que desaparece. De esta forma podrás ponerte el mismo look porque no hará falta más que eso para que vuelva a lucir como al principio ¿Cuál de ellos no conocías? #fyp #parati