Indignación en las redes: unos vascos le arrancan la bandera de España a una niña en San Sebastián

La victoria de la Selección Española de fútbol ante Inglaterra en la final de la Eurocopa sigue dejándonos momentos para el recuerdo, y es que las estampas de felicidad y jolgorio por todo el país han sido una constante en las últimas horas. Lamentablemente, no todas ellas son positivas, e incluso en algunas celebraciones hemos presenciado escenas nada constructivas.

Es el caso de la estampa vivida el pasado domingo en la Plaza de La Constitución de San Sebastián, donde, horas antes del inicio del partido, varios hombres obligaron a una niña a quitarse la bandera de España que portaba en el cuello, valiéndose para ello de tirones y forcejeos violentos.

Las imágenes, que hablan por sí solas, fueron captadas por la usuaria de TikTok Solky, quien compartió en su cuenta de la red social un vídeo que en apenas 24 horas ha superado los dos millones y medio de reproducciones y no ha dejado indiferente a nadie.

Las reacciones a la violenta escena no se han hecho esperar, y la condena a estos hombres que arrancaron la bandera del cuello de la joven ha sido unánime y contundente.

En el vídeo podemos observar cómo los hechos se producen en medio de un ambiente festivo, a plena luz del día, con niños jugando y música en directo. Después de apropiarse de la bandera y dispuestos a marcharse del lugar, los agresores tuvieron que dar explicaciones a dos agentes de la Ertzaintza que llegaron en ese momento, y que, tras escuchar lo sucedido, recuperaron la bandera de la aficionada española.

El vídeo ha corrido como la pólvora por diferentes redes, como es el caso de X, donde también ha sido uno de los contenidos más virales y comentados del día. Las muestras de solidaridad con la joven, así como la indignación generalizada, han marcado la tónica en el tono relativo a este tema.

"Soy de Donosti y no me gusta ver esto, somos libres para llevar la bandera que nos representa", "esa chavala tiene más pelotas que todos los que tuiteamos indignados" o "me hacen mucha gracias los activistas feministas y antifascistas de tuiter en el País Vasco" son algunos de los comentarios con más repercusión que podemos leer en la publicación.