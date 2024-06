Irene Montero muestra su primer día en Bruselas y las redes se cachondean con este detalle

Las elecciones del pasado domingo 9 de junio al Parlamento Europeo dejaron unos resultados muy negativos para Podemos, que pasó de cinco a dos escaños en Bruselas. La exministra Irene Montero, líder de la formación morada en estos comicios, e Isa Serra, exportavoz del partido en la Asamblea de Madrid, serán las representantes del partido en Europa.

Aprovechando el primer día de ambas en Bruselas, Montero ha decidió compartir con sus seguidores un vídeo mostrando cómo es una jornada de trabajo como eurodiputada, en un clip compartido en su perfil de TikTok en el que también participa Isa Serra.

"Este es nuestro primer viaje a Bruselas en nuestros primeros días de trabajo", comenta la exministra al inicio de un vídeo que ronda las 100.000 visualizaciones y en el que las moradas comparten sus impresiones sobre la ciudad, los entresijos del cargo o su rutina diaria.

Las reacciones a este contenido no se han hecho esperar, y en los comentarios de la publicación de Montero podemos leer cientos de alusiones al otro gran protagonista de las elecciones europeas, Alvise Pérez. "Alvise renunció a su sueldo, haz tu lo mismo y así demuestras que de verdad eres para y por el pueblo", es uno de los más aplaudidos.

Pero lo que más ha llamado la atención de este vídeo ha sido este comentario que la dirigente: "ayer nos levantamos a las tres y media de la mañana y trabajamos hasta aproximadamente las ocho de la tarde. Hoy ya hemos dormido".

Esta afirmación de Montero no ha resultado indiferente en las redes, como refleja el tuit de este usuario de X, antigua Twitter: "'Y estuvimos trabajando hasta las 8 de la tarde'. Que Dios las bendiga".

“Y estuvimos trabajando hasta las 8 de la tarde” Que Dios las bendiga

pic.twitter.com/NBGD8OJrDY — Jacques O (@Dr_Destouches) June 14, 2024

Siguiendo este tono de humor, algunas de las respuestas al tuit anterior han sido: "A mí me gusta la aportación que han dado de no bajar las persianas a las 5 de la mañana. Principalmente porque no hay en Bélgica, pero todo vale" o "Es maravilloso este vídeo. Parece una peli de Antena 3. Chica de provincias va a la desarrollada Europa para decir a los garrulos de sus vecinos lo garrulos que son".

Aunque a Montero estas críticas parecen no afectarle lo más mínimo, como demuestra la frase con la que concluye su controvertido vídeo: "tenemos el mejor equipo, y como eso es lo más importante, todo lo demás fluye".