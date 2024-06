El viral tuit racista que se vuelve contra su autor: dice que Ndikumwenayo no es español

La medalla de bronce de de Thierry Ndikumwenayo en la prueba de los 10.000 metros del Campeonato de Europa de Atletismo clebrado en Roma ha supuesto el colofón a una gran participación de la delegación española, que regresa a casa con ocho medallas (dos oros, tres platas y tres bronces) y cinco récords, un balance brillante para nuestro atletismo.

La última alegría nos la dio el tercer puesto de Thierry Ndikumwenayo en los 10.000 metros, aunque todavía hay gente al que el éxito de este atleta hispano-burundés de 27 años no parece entusiasmarle, especialmente en las redes sociales, que en casos como este se convierten una vez más en un lodazal.

Tras el logro de nuestro atleta, el usuario de X Esnomanu compartió en su cuenta un mensaje con un cierto tufo racista: "Mira macho, contadme lo que queráis, pero yo quiero que a España los represente los González y López, a Inglaterra los Smith y los Jones, en Alemania los Muller y en África los Ndikumwenayo".

Su mensaje, al que más de mil usuarios le dieron like, generó enseguida un profundo debate en la red, siendo la mayoría de respuestas bastante críticas con sus palabras empleadas.

Aunque ninguna tan certera como la del usuario l_Alcazar, quien le devolvió el golpe con un zasca antológico repasando en la hemeroteca, recordándole su falta de criterio y la inconsictencia de su posición respecto a qué atletas deben representar a las selecciones nacionales.

Este tuitero sólo tuvo que subir dos capturas de pantalla, uno con el tuit anteriormente citado y otro con una segunda imagen, esta vez del propio Esnomanu... alegrándose por la victoria de Ilia Topuria en la UFC.

Pese a que el zasca, aplaudido por más de 8.000 usuarios, es irrebatible, Esnomanu se mantiene en su posición racista e incoherente, y se defiende de las acusaciones con el siguiente mensaje: "Me hace gracia que digan “pero has dicho que Ilia Topuria si”. Mirad lo que he dicho de Le Normand y de Laporte en la selección y son blancos que yo. Esto va de otra cosa", afirma.