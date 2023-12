¿Cuáles son tus defectos y tus virtudes? Descúbrelo con este nuevo test de personalidad viral

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales, como el que nos ocupa, que anima a descubrir qué animal es el primero que se ve en la imagen. Estos días hemos publicado otras pruebas como 'Nuevo test visual: el cielo que elijas desvelará cuál es el punto débil de tu personalidad' y '¿Por qué estás solo? Dinos qué figura ves primero en el dibujo y te desvelaremos el motivo'. Ahora toca descubrir cuáles son nuestros defectos y virtudes.

Esta vez no te vamos a pedir aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y decantarse por una de las dos posibilidades que nos ofrece a la vista. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar cuando miramos esta ilustración con el fondo amarillo? ¿Es un perro o un gato? Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, debemos ser honestos a la hora de escoger la respuesta al test de personalidad para que sea acertada a nuestro perfil.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

¿Cuál es el animal que ves en esta imagen?

Resultados del test

Cuando sepas identificar qué es lo primero que has visto en la imagen, sigue leyendo:

Has visto un gato

Si has visto al gato de un primer vistazo es que tu personalidad vibra con lo inesperado, con la espontaneidad, con lo sorpresivo. Eres una persona que huyes de la rutina, buscando siempre inyectar un toque variado y emotivo a lo cotidiano. Te seduce los planes imprevistos y esa predisposición es una de tus virtudes más valoradas por los demás, así como tu gran capacidad para adaptarte a los cambios.

Amas y cuidas tu vida social e intentas que todo el mundo se sienta cómodo en tu presencia, puesto que no eres una personal a la que le gusten los conflictos. Eso sí, entre tus defectos está el de no dar una segunda oportunidad a las personas que te han hecho daño a ti o a los tuyos. No les guardas rencor, pero aquellos que te defraudan no vuelven a significar nada para ti. Lo haces para protegerte.

Has visto un perro

Si has visto al perro de un primer vistazo es que tu personalidad se basa en la lealtad a las personas a las que quieres. Eres cuidadoso y evitas a toda costa herir a los demás, especialmente a los más allegados, puesto que valorar las relaciones y esforzarte por cuidarlas es tu mayor virtud. En pareja eres alguien que vives intensamente la relación, reflejando una tendencia hacia parejas largas, duraderas y significativas.

Sin embargo, ese afán por idealizarlo todo y creer que existen los amores para toda la vida supone también un gran defecto: dependencia emocional. Necesitas estar constantemente pendiente de tu pareja y a veces ocupas incluso sus espacios personales, algo que termina por agobiar a la gente y provocar que huyan. Es entonces cuando te sientes muy solo y recapacitas, pero en cuanto te enamoras vuelves a caer en el bucle.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

