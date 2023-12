Nuevo test visual: el cielo que más te guste revelará cuál es el punto débil de tu personalidad

Están de moda y nadie puede escapar a lo adictivos que son. Los test de personalidad y los acertijos visuales viven una época dorada gracias a las redes sociales. Los juegos que muchas veces hicimos de niños ahora cobran una nueva dimensión para entretenernos en nuestros ratos libres y retar a los amigos. Unos nos ayudan a reflexionar sobre aspectos de nuestra vida que teníamos apartados y otros contribuyen a mantener activa nuestra agudeza visual. En este caso, hoy te traemos un test de personalidad, pero te dejamos otros que hemos publicado estos días, como '¿Por qué estás solo? Dinos qué figura ves primero en el dibujo y te desvelaremos el motivo' y '¿Quién de los 4 ha roto el jarrón? Señala al culpable en el test y descubre cómo eres realmente'.

La idea esta vez es mostrarte de nuevo la imagen de portada, en la que aparecen un total de seis tipos de cielos para que escojas uno de ellos, el que más te llame la atención o te evoque quizás algún día que recuerdes especialmente, pero sin darle muchas vueltas y dejándote guiar por la intuición. Una vez que lo hayas seleccionado te diremos el significado de tu elección, que tiene que ver con tu gran debilidad, el escollo más grande que sufres por tu carácter en tus relaciones con los demás. Siendo muy relativo este concepto, puesto que de una debilidad puede salir una gran fortaleza si somos capaces de identificarla y trabajarla.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos siempre en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica, para compararlo con otros resultados o con los de tus amigos. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

¿Cuál de estos cielos escoges?

Resultados del test

Cuando hayas elegido uno de los seis cielos, sigue leyendo:

El cielo 1

Si has escogido este primer cielo es que eres una persona genuina y sensible, que siempre das lo mejor de ti y no soportas a la gente deshonesta y vanidosa. De ahí que la mayor debilidad de tu carácter sea que las palabras de los demás pueden herirte.

El cielo 2

Si has escogido este segundo cielo es que eres una persona que no te gusta discutir, que huyes de los conflictos, buscas siempre la paz y mantenerte al margen del foco de atención. Precisamente, ese afán de mantenerte neutral te convierte en una persona un tanto anodina y esa es tu mayor debilidad.

El cielo 3

Si has escogido el tercer cielo es que eres una persona llena de energía, espontánea y positiva, que siempre estás llamando la atención aunque no quieras. Tu mayor debilidad es que, a fuerza de costumbre, cuando la conversación no gira en torno a ti no sabes disfrutar del momento.

El cielo 4

Si has escogido el cuarto cielo es que eres una persona con ganas de aprender siempre, que te fijas en las cosas interesantes de la vida y te aburres fácilmente si no hay estimulación intelectual. Tu debilidad en este caso es que no sabes disfrutar de conversaciones más superficiales y muchos te ven como un pedante.

El cielo 5

Si has escogido este quinto cielo es que eres una persona que contectas muy bien con el resto porque empatizas con facilidad y comprendes a todo el mundo gracias a tu escucha activa. Tu debilidad en este caso es que siempre escuchas y nunca sueles poder hablar puesto que mantienes ocultas tus emociones.

El cielo 6

Si has escogido este sexto cielo es que eres una persona que valoras la independencia, que no te agradan las confrontaciones y tratas de equilibrar tu libertad y el cuidado de los demás. Sin embargo, es fácil que la gente con negatividad te influya y te haga sentir culpable, tu gran debilidad.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

