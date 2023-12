¿Por qué estás solo? Dinos qué figura ves primero en el dibujo y te desvelaremos el motivo

Suponen un buen ejercicio para el cerebro, un entretenimiento con el que pasar el tiempo y también un reto para los amigos: los acertijos visuales y los test de personalidad están de moda. Se hacen virales con mucha facilidad gracias a las redes sociales y nos pueden llegar a servir para localizar un rasgo de nuestro carácter o de los que nos rodean que habíamos pasado por alto. Estos días publicábamos '¿Quién de los 4 ha roto el jarrón? Señala al culpable en el test y descubre cómo eres realmente' y 'El sorprendente test de personalidad: escoge un árbol y te diremos algo importante para tu vida'.

Ahora se trata de nuevo de fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y observarla con detenimiento para visualizar un primer elemento de la composición que nos ayudará a saber los motivos por los que estamos solos, por qué no salimos de esa soledad no deseada. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas. De hecho, en este caso hay únicamente tres soluciones que podrás descubrir más adelante.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes, por supuesto, y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Imagen del test

¿Qué es lo primero que ves en la imagen?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo que has visto primero podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Has visto una ballena

Si lo primero que has visto en la imagen es una ballena es que estás solo porque siempre buscas ser el centro de atención de todo el mundo, acaparar a la gente, y eso les cansa. Tienes además unas expectativas muy elevadas para escoger pareja, pero a la vez no soportas que sea alguien que destaque más que tú. Debes reflexionar y sacudirte los complejos, dejando espacio también a los demás, disfrutando de tu soltería sin buscar a nadie, solo así aparecerá.

Has visto la luna

Si lo primero que has visto es la luna significa que estás solo porque eres una persona muy tímida y encerrada en ti misma. Has construido una coraza para evitar que de hieran, pero eso mismo impide que la gente se acerque a ti y te conozca mejor. Tienes miedo a ser vulnerable si te enamoras; no obstante, debes ir cediendo terreno poco a poco para abrirte al amor y disfrutar más de la vida, solo así se te cruzará alguien interesante.

Has visto un surfista

Si lo primero que has visto es un surfista es que estás solo porque tienes miedo al compromiso y tus parejas acaban hartándose de esperar a dar pasos conjuntamente. Ves el amor como una atadura y no como lo que es, una suma para mejorar la vida de ambos. Evitas enamorarte demasiado, asumir retos, y eso te pasa factura. Así que ya sabes lo que tienes que hacer para no estar solo: ser valiente y apostar.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

