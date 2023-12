Una americana alucina con una cosa básica que tienen todas las casas en España: "¿Qué estamos haciendo?"

Urge que en el subgénero de virales sobre choques culturales introduzcamos lo antes posible aquellos que tienen que ver con elementos de las casas en España que llaman la atención a los extranjeros que os eligen para vivir, especialmente de los que llegan desde Estados Unidos. Es el caso de Katie Boggs, una chica americana que está viviendo en Granada y se ha mostrado gratamente sorprendida tanto por el mueble para escurrir los platos que tiene en su cocina como por el brasero que hay debajo de la mesa camilla de su salón.

Siguiendo esa misma estela, hasta La Jungla ha llegado Rachel Anne de nuevo. Es otra chica americana que, en su caso, lleva ya cinco años viviendo a caballo entre Madrid y su adorada Galicia. A ella la conocimos cuando grabó un vídeo reaccionando a la primera vez que escuchó la llegada del afilador a su calle y también logró un gran impacto cuando narró estremecida que dejó su país buscando la seguridad, puesto que sentía miedo en Estados Unidos. Con más de 36.300 seguidores en TikTok, ahora regresa para hablarnos de algo que conocemos muy bien los españoles: las persianas.

"Vamos a hablar de la persiana", anuncia en un vídeo que forma parte de su particular serie de 14 diferencias entre su casa de Estados Unidos y la de España. Así, mientras la baja y la sube, afirma que es "un gusto poder hacer eso" y lamenta que "una cosa tan básica" no la tengan en su país de origen: "Es que no estoy pidiendo mucho, no estoy pidiendo un coche volando. No, estoy pidiendo poder quitar la luz de mi vista, seguridad cuando me voy de mi casa, que alguien no pueda golpear la ventana de cristal y entrar", enumera.

"¿Qué estamos haciendo?"

"Le estoy pidiendo muy poco a un país que la mitad de los coches son de Tesla y conducen por sí mismos, ¿cómo puede ser que no tengamos persianas? Es que no tiene sentido, ¿qué estamos haciendo?", se pregunta Rachel Anne en un vídeo que ha superado las 124.000 reproducciones y ha logrado unos 300 comentarios por el momento, la mayoría de ellos alabando también la función de las persianas:

"También aísla algo más del frío y del calor, sumado a los cristales", "en veranito, bajada de persiana, ventilador y una pequeña siesta... Te levantas con las pilas cargadas", "es otro nivel, chiquilla, llevamos siglos de ventaja", "algo que das por hecho que lo hay en cualquier sitio y no, no es así, una persiana da intimidad, protección... Muy simple, pero muy necesaria", "no solo en Estados Unidos, en el norte de Europa tampoco tienen y, a veces, ni cortinas" y "cosas que no apreciamos en España y cuando te vas a vivir fuera añoras" son algunos de ellos.

