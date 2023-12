Las tres claves de Moncho Borrajo para ponerse guapo los domingos que ya arrasan en redes: "Sabio"

A punto de cumplir los 74 años el próximo 25 de diciembre, el gallego Moncho Borrajo sigue haciendo alarde de su ingenio y sentido del humor. Cómico, showman, dramaturgo y artista gráfico, está muy lejos de bajarse de los escenarios y dejar los pinceles, y ha comprendido a la perfección cómo se les puede sacar el máximo partido a las redes sociales: intercalando sus citas profesionales con aquellas confesiones y opiniones más personales, como la que nos ocupa en estos párrafos.

Girando por los teatros con su último espectáculo 50 + 1, Borrajo repasa durante 90 minutos algunos de sus mejores textos dramáticos en este medio siglo de carrera, ofreciendo también nuevos contenidos y con un final apoteósico. Compagina esta faceta con exposiciones por toda Galicia, donde también está involucrado en distintas iniciativas culturales y sociales. En la red social X tiene cerca de 60.000 seguidores y a ellos les ha confiado los tres motivos por los que se sigue arreglando cada domingo, una costumbre cada vez menos común.

"Me preguntan por qué me visto elegante los domingos", ha anunciado Moncho Borrajo, explicando que ha dado tres razones. "Primero, por mí, que no quiero ser un viejo abandonado", reconoce, dejando claro que lo más importante es hacerlo pensando en el bienestar y la autoestima de uno mismo. "Segundo, por mis amigos, para que al verme bien no se preocupen", añade, valorando también a las personas queridas que tiene a su alrededor.

"No depende de ellos"

"Y tercero, por aquellos que no me quieren, para que vean que mi felicidad no depende de ellos", ha zanjado con su peculiar retranca, mostrando además una fotografía de este mismo domingo 10 de diciembre en el que se ve perfectamente cómo iba vestido: su gorro tipo Fedora de color negro, sus gafas con una moderna montura de carey, un traje con insignia en la solapa y una de sus originales corbatas que no dejan a nadie indiferente.

Me preguntan porqué me visto elegante los domingos y respondí: primero por mi, que no quiero ser un viejo abandonado. Segundo por mis amigos, para que al verme bien, no se preocupen, y tercero por aquellos que no me quieren, para que vean que mi felicidad, no depende de ellos pic.twitter.com/nZDFQjFHXj — Moncho Borrajo Domarco. (@BorrajoMoncho) December 10, 2023

El tuit de Borrajo ha llegado a más de 100.000 cuentas en la red social y ha dejado un reguero de comentarios, la mayoría aplaudiendo las palabras del gallego:

Sabias palabras — ISABEL GARCÍA TRÍAS 🖤 (@isabeltrias) December 11, 2023

Buena sabiduría compartida de alguien " leído " y "viajado " !



Muchas Gracias Señor Borrajo ( y una sonrisa por todas las muchas y carcajadas no pocas que me hizo soltar ) ! — jfan (@jfano333) December 11, 2023

"Gentleman & dandi for ever!"

👏👏👏

Creo que es, además, de buena educación estar siempre presentable ante los demás.

Hay que poner de moda el sombrero, tenemos que seguir el ejemplo de, el señor Arturo Perez- Reverte y de usted.

Un abrazo, paisano. — Psicolabis_Turí🐱🐶📖👽🚴‍♀️🎨🎥🔬🌍🪐🌌 (@MadoSato1) December 11, 2023

Felicidad y educación, maravillosa combinación. — Severino da Sant Emmerano (@SEmmerano) December 10, 2023

Tres magníficas razones y buenas motivaciones para todas.

Saludos desde Tenerife — ALEX BINOCHE (@ALEXBINOCHE) December 10, 2023

¡grande Moncho! — Fernando Rueda (@fernandoruedas) December 10, 2023

Usted con su mensaje, me acaba de dar un taponazo de ganas para seguir adelante.

Muchas gracias. — Juanes Mejía (@JuanezMejia) December 10, 2023

Me encanta, bravo. — Papaito28 (@papito5828) December 11, 2023

Y para las desconocidas que nos gusta ver a los bien vestidos cada vez más escasos, gracias 🌹 — Montecristo (@par1392) December 11, 2023

Un tuitero, no obstante, le ha afeado que "en el momento que usted piensa en vestirse para aquellos que no le quieren, les está dando un poder que no deberían tener"; pero Moncho Borrajo ha contestado, de nuevo con humor, que es su "buena obra del día".

Sigue los temas que te interesan