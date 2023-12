Marta Díaz se destroza la rodilla esquiando y es trasladada a España: así fue el brutal accidente

Marta Díaz es una de las influencers con mayor tirón de España. De hecho, hace unos meses estrenaba su propio documental. Ahora, la exnovia del futbolista del Manchester United Sergio Reguilón, que pasó por las filas de equipos como Real Madrid o Sevilla, ha sufrido un brutal accidente mientras pasaba unos días esquiando en Los Alpes.

La joven, que roza los 3,5 millones de seguidores en Instagram, ha informado ella misma sobre su terrible percance por el cual ha tenido que ser trasladada a España de urgencia. El saldo de su viaje ha sido realmente caro, ya que la joven ha sufrido una caída muy fuerte que le ha provocado una grave lesión: rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Una dolencia muy típica, precisamente, en los futbolistas.

La afamada influencer ha realizado este viaje junto a un grupo de personas entre las que estaba la también creadora de contenido en redes sociales Laura Escanes. Marta, a través de sus redes sociales, ha contado cómo ha sucedido todo y cómo se encuentra en estos momentos tan difíciles para ella.

¿Qué le ha pasado a Marta Díaz?

Iba a ser un viaje para desconectar con amigos, pero las vacaciones de esquí de Marta Díaz han terminado mucho antes de lo esperado. Y además, lo han hecho de la peor manera posible. La propia influencer contaba en su cuenta oficial de Instagram lo mal que lo está pasando en las últimas horas por culpa de este duro trance.

"Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla. He tenido una caída muy fuerte y me he roto el ligamento cruzado". La joven informaba a todos sus seguidores, más de 3 millones solo en Instagram, de que tendrá que pasar por quirófano casi con total seguridad: "Muy probablemente necesite operación".

En líneas generales, Marta Díaz lamentaba amargamente tener que terminar un año para ella que ha sido de lo más difícil: "No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal. Mi año ha sido horrible y psicológicamente muy doloroso".

La joven, además de sufrir por el estado de su rodilla, la cual tardará muchos meses en recuperarse totalmente tras este duro percance, asegura que lo que necesita ahora es ausentarse durante un tiempo de su actividad de cara al público para poder luchar contra este bache que le ha venido en un momento de total felicidad: tenía muchas ganas de realizar este viaje que ha terminado en pesadilla.

"Esto ya ha sido la gota que colma el vaso. Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario. Me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia. Os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda".

La andaluza había publicado varias stories mostrando a todos sus seguidores la previa de su viaje y transmitiendo que tenía unas enormes "ganas" de esquiar. En su publicación de Instagram ha mostrado un carrusel de fotos donde se la puede ver en camilla y con la pierna inmovilizada, además de llorando de dolor. Ahora tendrá que afrontar una larga recuperación.

