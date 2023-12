El último dardo que Lola Lolita lanzó a Marta Díaz tras su distanciamiento: "Ha dicho cosas para quedar bien"

La amistad entre las influencers Lola Lolita y Marta Díaz no pasa por su mejor momento. Han pasado de tener una gran amistad a tener que coincidir en varios eventos y presentaciones en las que no pueden evitar mostrar que su relación ya no es la misma que tenían hace unos meses.

La tiktoker Lola Lolita no acudió al cumpleaños de Marta Díaz y en este momento empezaron a surgir las primeras sospechas de su controvertida relación. Y, es que, las jóvenes solían compartir fotografías, momentos y viajes juntas en sus redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, en sus contenidos personales han dejado de aparecer juntas.

Por ello, hace unos meses Lola Lolita y Marta Díaz reconocieron que habían decidido vivir de forma separada, aunque dejaban en el aire si su amistad había terminado de forma definitiva. En este sentido, Marta Díaz reveló el pasado mes de marzo que su amistad con la tiktoker había mejorado. "Todo normal, todo bien y vuelta a la normalidad, todo superbién, todo muy bien", manifestó.

Marta Díaz en la gala de premios GQ Hombres del Año 2023 en el Pabellón Satélite. José Ruiz Europa Press

Sin embargo, estas palabras no han terminado de convencer a los seguidores de las creadoras de contenido. Se trata de un hecho que también se repitió después del estreno del documental de Marta Díaz en la plataforma Amazon Prime Video. Como ya especulaban sus seguidores en las redes sociales, su amistad no estaría pasando por el mejor momento y así se manifestó a través de Lola Lolita.

La tiktoker Lola Lolita publicó una historia en su Instagram felicitando a Marta Díaz por su formato audiovisual. "¡Enhorabuena por el docu! Deseando verlo", publicó. Por su parte, la protagonista le contestó con un mensaje que dejaba entrever que su relación había cambiado: "muchas gracias, ya me dirás que te parece cuando te suscribas".

Se trata de unas palabras que dieron mucho que hablar entre sus seguidores, sobre todo, unos días después cuando Marta Díaz concedió una entrevista en un pódcast y se mostró sorprendida tras la felicitación de Lola Lolita en Instagram.

A pesar de haber confesado que no se esperaba las palabras de su examiga, intentó mostrar que ambas tenían todavía una buena relación.

Además, Marta Díaz sorprendió a todos sus seguidores contando su propia versión en este pódcast, que ha sido muy comentado en la red social TikTok.

De hecho, recientemente en la première de la docuserie Pombo, de la influencer María Pombo, Marta Díaz volvió a reiterar que entre Lola Lolita y ella estaba "todo bien" y que "todo en la vida en general está bien, de verdad".

Lola Lolita, sobre las últimas palabras de Marta Díaz: "Del dicho al hecho hay un trecho"

Por su parte Lola Lolita mostró en público un contundente rechazo a las reacciones de Marta Díaz tras su felicitación en Instagram. De esta forma, dejaba entrever que entre las dos no se ha producido una reconciliación. "Del dicho al hecho hay un trecho, ella ha dicho las cosas para quedar bien y lo respeto", aseguró.

La tiktoker ha decidido zanjar este asunto para dejar en mal lugar a la que fue su amiga Marta Díaz. De hecho, como se puede ver en las recientes apariciones de ambas en público, las jóvenes apenas han compartido momentos juntas y ya quedan pocos recuerdos de la gran amistad que tuvieron.

