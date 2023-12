Así ha sido la emotiva despedida y homenaje de 'Viajando con Chester' a La Fábrica de la Tele

Viajando con Chester ha terminado la emisión de su décima temporada por todo lo alto. Y es que el episodio protagonizado por Malú y Pedro Piqueras se ha convertido en la emisión más vista de la temporada, con un 6,3% de cuota y 592.000 espectadores de media. Un broche de oro que ha tomado mayor simbolismo, dado que el programa presentado por Risto Mejide cierra un ciclo, pues dejará de estar producido por La Fábrica de la Tele.

Por ello, el formato de Cuatro ha querido tener un gesto de cariño con la productora que le vio nacer y que fue creado por Risto Mejide junto con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de La Fábrica de la Tele. Ya, desde el inicio del episodio, podía intuirse esa sensación de despedida, de que era mucho más de un 'hasta luego', a pesar de que el programa tiene previsto regresar.

"Hace tiempo, escribí una frase que se ha convertido en mi motor de vida y me ha orientado cuando he estado perdido, me ha curado cuando tenía heridas y me ha empujado siempre hacia delante. Esa frase, que estoy convencido de que alguien la escribió antes que yo, es la siguiente: crecer es aprender a despedirse", decía al inicio del programa. Un adiós muy emotivo que, posteriormente, se vio que no sólo se refería al final de temporada del programa de entrevistas.

[Malú reconoce en 'Chester' que se marcó un Shakira con Rivera y asegura que tiene su "momento de venganza"]

Y es que, al final, como si de un círculo se tratase, Mejide volvía a decir adiós. La diferencia era que hacía referencia a ese cambio de ciclo y el programa se terminaba con el logo de La Fábrica de la Tele. "Todo en la vida es una oportunidad para seguir aprendiendo. Y es que cuando aprendes, te mantienes joven. Así que hoy nos toca sentirnos un poco más jóvenes, porque tenemos que decir adiós. Y, como hemos dicho, tenemos que disfrazarlo con un 'hasta pronto'", decía Mejide.

Os decimos “hasta pronto”, para no ponernos demasiado tristes con un adiós.



Han sido 10 años increíbles, con grandes historias delante y detrás de las cámaras.



Como escribieron dos genios: “El futuro está todavía por producir”



GRACIAS#ChesterMalú #ChesterPiqueras pic.twitter.com/3oTgarhOai — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) December 6, 2023

Mientras narraba el presentador la despedida, las imágenes mostraban las oficinas de La Fábrica de la Tele, con la música de fondo de My Way de Frank Sinatra. Un episodio que terminaba con la puerta de la productora cerrando y mostrando su logo. Un momento muy emotivo con el que Risto y el resto del equipo despiden a la productora, dado que el programa continuará sin estar esta detrás.

El divorcio entre Mediaset y La Fábrica de la Tele es más que público. Ahora bien, el destino tanto de Viajando con Chester como Todo es mentira es una incógnita aún. Y es que Mediaset le ofreció al publicista hacerse cargo de sus propios formatos en calidad de productor, algo que estaría planteándose. El otro programa que aún mantenía La Fábrica de la Tele en emisión, Socialité, pasará a Fénix Media, la productora de Christian Gálvez, tal y como público Algo Pasa y confirmó Bluper.

