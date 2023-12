Malú reconoce en 'Chester' que se marcó un Shakira con Rivera y asegura que tiene su "momento de venganza"

Risto Mejide despidió este miércoles la décima temporada de Viajando con Chester con dos invitados estrella: Malú y Pedro Piqueras. Con la cantante y el presentador, el programa emitió su última entrega junto a La Fábrica de la Tele, después de hacerse oficial el divorcio entre la compañía liderada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo y Mediaset España.

Malú volvió este año a la música, tras un parón de cuatro años por una lesión. La artista reconoció a Risto Mejide que necesitaba este parón más de lo que ella misma pensaba. "Hay un momento en el que estoy agotada y se nota, en la gira de Oxígeno, montamos el show, todo está perfecto y en los ensayos generales, a cinco días de empezar, pisé una pantalla, se me dobló el pie y me reventé los ligamentos del tobillo", contó.

A pesar de la gravedad de la lesión, la cantante intentó no cancelar la gira, pero al final fue inevitable: "El traumatólogo me dijo que o me operaba ya o me ponía una prótesis. Fue la primera vez que yo sola digo 'no puedo, tengo que parar". En un inicio, reconoció, "me quise morir, dejaba a gente sin trabajo", pero al mes "le di las gracias a la vida en todos los idiomas posibles. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo necesitando parar".

Los difíciles momentos tras dar a luz

En ese tiempo, la cantante, de 38 años, dio a luz a su primera hija con Albert Rivera, Lucía. La artista recordó el parto, en junio de 2020, como "horrible": "Fue natural, pero es verdad que estuve 12 horas de parto. La niña dio muchos sustos, no llegaba a encajarse. Ya pensaban que traía vueltas de cordón. Fui a quirófano, me llevaban para hacer cesárea, pero al final fue natural y mi niña perfecta, pero fue muy duro, agotador".

El parto coincidió con la pandemia, por lo que solo la pudo acompañar Albert Rivera. "Eché mucho de menos a mi madre. Yo salí reventandita y, al final, una mujer cuando acaba de parir, aunque esté muy bien su pareja, echas de menos a tu madre. La eché mucho de menos y ella a mí, lloraba como una magdalena".

La artista también desveló que no vivió una situación fácil tras el parto. "Pasé momentos delicados. Creo que se habla muy poco de la parte hormonal y emocional después de parir en una mujer. No sé si era depresión o qué, pero yo estaba en otro sitio, era algo muy raro", contó.

Malú explicó que, aunque le encantaba su bebé, sintió "una ida de perspectiva. No sabes dónde estás ni quién eres". "Muchas veces hay mucho tabú. Hay mujeres para las que no es maravilloso, es duro. Tu cabeza te lleva a un sitio muy complicado", aseguró.

Sus canciones dedicadas a Albert Rivera

La cantante rompió este año su relación con Albert Rivera. En relación a esto, Risto le preguntó si la llegada de un hijo multiplica lo que ya hay en la pareja, ya sea bueno o malo. "Creo que separa mucho, si las dos personas no están en el mismo sitio, crea un mundo". El presentador, quien se separó de Laura Escanes casi tres años después de nacer su hija Roma, añadió: "Difícil de salvar, además". "Sí", respondió Malú.

Después, el presentador preguntó de forma directa a la artista: "¿Te marcaste 'un Shakira' con Ausente?", en relación con las canciones en las que se intuye que habla de Albert Rivera: "Si es 'un Shakira', yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Si tiras un poquito para atrás, te das cuenta de que yo te he ido contando todas mis cosas: las buenas, malas, el despacho, la tristeza… Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante como para fijarse".

Malú habló sobre cómo había reflejado en las letras de sus canciones la ruptura con Albert Rivera: "He vuelto a hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida. Contar una historia de dolor, real, de una tarde de charla de estómago, de soltar todo lo que llevas dentro. Es una tarde de lágrimas, una realidad".

La cantante confesó que, después de "mucho dolor y despecho, pasé a una fase de 'me has destrozado y todo es horrible', pero ya no me corto y voy a quemar todas tus cosas". Malú reconoció ser un poco vengativa, aunque no rencorosa: "Tengo mi momento de venganza y luego lo escribo y se me pasa".

La cantante también explicó que, a pesar de la separación con el padre de su hija, quiere mantener una buena relación con él por su hija: "Cuando estás en esa fase de que lo más importante es esa personita, todo lo demás ya te da un poco igual. Tú y yo podemos tener peor o mejor relación, pero al final está este bichito aquí… Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo desde luego no voy a dar ni el más mínimo pie a que eso pase".

"Al final es una relación que nunca vas a poder romper, pero esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y a acordarnos de por qué la tuvimos y será muchísimo más fácil que sigamos", añadió.

