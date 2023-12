Pedro Piqueras se moja en 'Viajando con Chester' sobre Sánchez, Ayuso y la amnistía

Viajando con Chester despidió este miércoles, 6 de diciembre, su décima temporada que, además, será también la última producida por La Fábrica de la Tele, después de hacerse oficial el divorcio entre la compañía liderada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo y Mediaset España.

Para su último capítulo de la temporada, el programa de entrevistas de Risto Mejide contó con dos invitados estrella: Malú y Pedro Piqueras. El presentador de la edición de la noche de Informativos Telecinco se retira de la televisión a finales de año, tras 50 años de carrera y 17 en la cadena principal de Mediaset.

El que es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, tomó la decisión de marcharse antes del verano. En su lugar, la cadena ficha al periodista de TVE Carlos Franganillo, quien le sustituirá a partir de enero, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos informativos.

Piqueras opina sobre Sánchez y Ayuso

Durante la entrevista, Risto Mejide charló con Pedro Piqueras sobre su trayectoria profesional y aprovechó para preguntarle sobre la opinión que le merecía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha entrevistado en varias ocasiones. "Yo creo que es un político muy hábil, y eso nadie lo pone en duda", afirmó.

En este sentido, el presentador reconoció que, a la hora de pactar con otros partidos para lograr una investidura, "quizás algún acercamiento con la oposición de otro tipo habría mejorado las cosas, o no". "Podemos discutir con quién ha llegado a tener las relaciones al final, con quién ha llegado a negociar, que eso es discutible y en eso cada uno tiene su opinión, pero sí que es cierto que, sin tener la mayoría de los votos, ha conseguido hacer un gobierno", aseguró.

[Pedro Piqueras rompe su silencio tras el fichaje de Franganillo por Telecinco: "Es un periodista estupendo"]

Risto Mejide preguntó al presentador si opinaba que el presidente del Gobierno era "calculador" y "manipulador", a lo que respondió: "No, veo que persigue un fin y lo consigue". "Yo creo que, en estos momentos, él ha trazado un tipo de gobierno progresista, impedir que llegara un gobierno del PP y Vox... y para eso ha llegado a una relación con alguien que en gran parte del país cae mal".

En ese momento, el presentador de Viajando con Chester puntualizó: "No solo cae mal, sino que además pretende desvincularse del país".

Pedro Piqueras con Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. MEDIASET

Piqueras, de acuerdo con esta afirmación, hizo un análisis de la política en la actualidad. "Yo creo que este es un momento en el que hay un cierto vacío general de políticos, no son los políticos que hubo en un momento", aseguró. El presentador echó la vista atrás y recordó que antes había más respeto: "Era un tono que ojalá se recuperase".

El presentador de Informativos Telecinco también opinó sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su polémico "me gusta la fruta". "Ella dice cosas a veces bárbaras, pero no dudo de que es una lideresa importante ahora mismo. Está asumiendo el papel de la oposición y parece como si estuviera poniendo trabas a la acción de la oposición, que también la ejerce Núñez Feijóo". Por ello, consideró que Ayuso "se está postulando siempre, pero ¿conoces a algún político que no quisiera ser presidente del Gobierno?".

La postura de Piqueras sobre la amnistía

Risto Mejide quiso aprovechar, además, para preguntar a Pedro Piqueras sobre su postura acerca de la amnistía. El presentador se declaró a favor, pero matizó su respuesta: "Yo soy partidario de la ley de amnistía desde antes de esto. Ahora, que sea por unos votos a favor, es lo que a mí ya no me cuadra tanto, como a mucha gente".

"Creo que la amnistía había que llegar a ella, tal vez como un acto magnánimo de un gobierno establecido y con buenas relaciones con la oposición que dice 'oye, ya llega el momento de acabar con esto', porque hay que entenderse. En ese sentido, soy partidario de la amnistía, en el sentido de que hay que superar las cosas para colaborar, para hacer las cosas bien", aunque matizó que los nacionalismos no le gustan "porque no hay tanta diferencia entre nosotros".

Sigue los temas que te interesan