Risto Mejide revela qué presidente del Gobierno le pidió el derecho a modificar su entrevista en el 'Chester'

La décima temporada de Viajando con Chester ha terminado. Cinco episodios, siendo su edición con menor número de entregas hasta el momento, con el que el formato cierra un ciclo, al dejar de estar producido por La Fábrica de la Tele. El formato tuvo como últimos invitados del año a Malú y a Pedro Piqueras. Aunque la cantante y el periodista dejaron importantes titulares, fue el propio Risto Mejide quien sorprendió con una inesperada confesión.

Fue con el presentador de los Informativos Telecinco del prime time cuando reveló qué presidente del Gobierno le exigió ver el programa antes de que se emitiese y poder modificarlo si lo consideraba necesario. Todo vino a raíz de la pregunta que le hizo el publicista a Piqueras sobre si hubo algún presidente que le pidió modificar parte de la entrevista o si ha hecho alguna con preguntas pactadas. El periodista reveló que nunca había hablado con los presidentes antes de comenzar con la entrevista.

"Antes de las entrevistas, no hay contacto previo. Como mucho, en maquillaje los saludos. Pero nadie me ha preguntado qué le voy a preguntar", reveló, aunque admitiendo que "siempre existe la sospecha de que con un presidente del Gobierno se pacta algo". Cuando Mejide le pregunta si ha habido alguno que lo haya intentado, el periodista toma un momento de reflexión, en el que dice que no "recuerda" que hubiera pasado, pero "probablemente, sí".

"Posiblemente, alguien haya querido, alguna vez (y no puedo decir quién), que tenía yo una noticia que dar y había que sacarla, sobre todo si era importante y era ideal para repreguntar. En ese caso, la entrevista podía cambiar, pero el querer manipular la entrevista en origen... no me ha pasado", agregaba.

Fue, en ese momento, cuando Risto Mejide le revelaba, "coinciendo con el último Chester de la temporada", cuál fue el presidente del Gobierno que le exigió tener derecho a ver su entrevista antes de que se emitiese y poder modificarla si la consideraba necesario: José Luis Rodríguez Zapatero. El exlíder socialista fue el único que le pidió eso para poder hacer la entrevista.

Risto Mejide y Pedro Piqueras en 'Viajando con Chester'.

"Hace 10 años, que fue cuando empezamos con este programa, en nuestro primer Chester emitido, fue con el expresidente Zapatero. Él sí pidió modificar cosas", le confesaba a Piquera, quien le preguntó si lo demandó tras haber realizado la entrevista. Fue ahí cuando Mejide aclaró que fue una condición previa a poder hacerla. "Antes de la entrevista, pidió el derecho a modificar cosas. Claro, esto nos sorprendió mucho, porque era un programa que empezaba y no sabíamos muy bien qué podíamos hacer", narraba.

"Se le concedió el derecho a ver la entrevista antes, pero no a modificarla. Y hay que decir en su descargo, que, al final, no pidió cambiar nada", prosiguió. Fue, en ese momento cuando Piqueras recordó que sí se ha encontrado con casos de políticos que han pedido cambiar cosas una vez grabada la entrevista y antes de su emisión. "Cuando la entrevista y no se ha emitido todavía, existe en el periodismo la consideración de que las palabras aún son propiedad de quien las dice", reconocía.

Mejide reconoció que la entrevista que le hizo a Zapatero (y que se emitió el 23 de febrero de 2014) fue dura y tensa, pero que el exlíder socialista no cambió ni un ápice de ella, a pesar de exigirlo previamente. "Lo bueno de hacer una entrevista a un presidente en un informativo es que todo va en directo", señaló Piqueras.

