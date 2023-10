La controvertida relación de Marta Díaz y Lola Lolita: el último 'zasca' entre las dos examigas

La tiktoker Marta Díaz (22 años) se ha convertido en la protagonista absoluta de las redes sociales en los últimos días después del lanzamiento de su propio documental con Prime Video: La vida de Marta Díaz.

Se trata del proyecto más personal y ambicioso de la tiktoker. La docuserie, que descubre su lado más cercano, fue presentada por todo lo alto con una exclusiva première en un conocido cine de Madrid a la que acudieron rostros conocidos como Laura Escanes, María Pombo, Pablo Castellano o Anita Matamoros.

Una de las apariciones más esperadas era la de la tiktoker Lola Lolita (21 años), quien no acudió finalmente al evento, pero sí felicitó a Marta Díaz con una historia de Instagram desde su casa. "¡Enhorabuena por el docu! Deseando verlo", escribió. Sin embargo, lo que llamó más la atención de sus seguidores no fue el mensaje, sino que la imagen mostraba que no estaba suscrita a Amazon y, por lo tanto, no podía "verlo".

Este hecho tampoco pasó desapercibido para Díaz, que aprovechó para lanzarle un 'zasca' a Lola Lolita. "Muchas gracias. Ya me dirás qué te parece cuando te suscribas", contestó con un emoticono llorando de la risa. Los seguidores de Marta han hecho viral la respuesta de la tiktoker a la que fuera su amiga. Mientras algunos se lo toman como una broma, otros lo consideran una 'pullita' de la influencer.

Las especulaciones sobre su todavía tensa relación se han acrecentado este sábado, después de que Lola Lolita subiera un TikTok en el que, desde su coche, canta una canción que reza "me escapé", a lo que ella añade en texto "de todas las falsas que envidiaban mis progresos". Algo que muchos se han tomado como una indirecta a Marta Díaz.

Las dos tiktokers, que cuentan con millones de seguidores en sus redes sociales, eran inseparables desde hace años, tanto dentro como fuera de las redes. Sin embargo, de un día para otro y por motivos que aún se desconocen, rompieron su relación de amistad.

Los rumores sobre su enemistad se despertaron el año pasado, cuando Marta no invitó a Lola Lolita a su cumpleaños. Las tiktokers nunca quisieron hacer públicos los motivos de su pelea. "Lo que nos pase se queda entre nosotras", aseguró Díaz en una entrevista posterior a la celebración.

Por su parte, Lola Lolita aseguró hace meses que la situación estaba "bien" entre ambas. "Hemos hablado las cosas y ya está", señaló. "¿Sois amigas?", preguntó la periodista, a lo que la tiktoker respondió: "Bien, a secas. Yo espero que no haya más dramas". En su momento, la influencer aseguró que eran "malentendidos que hay que hablar".

Poco después, las influencers confirmaron que habían hablado y resuelto sus problemas. La relación de cordialidad entre ambas es evidente, aunque lejos queda la complicidad que mantenían entonces. De hecho, las especulaciones sobre su supuesta reconciliación continúan entre sus seguidores.

Cualquier contenido que alguna de ellas sube a TikTok es siempre objeto de polémica. Como el del pasado 27 de septiembre de Lola Lolita, en el que la tiktoker dobla la siguiente frase: "A mí me han tratado siempre con una envidia, primero de que soy mujer, segundo de que soy una belleza, de mi inteligencia, porque soy superdotada".

En cualquier caso, se desconocen aún las razones que provocaron el inicio de la enemistad entre ambas. No obstante, sus seguidores lo achacan, precisamente, a la envidia entre las dos tiktokers, con dos exitosas carreras en el mundo de las redes sociales.

