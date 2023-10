¿Desaparecerán los premios ESLAND tras la decisión de AuronPlay?

Los premios ESLAND, creados por el youtuber y streamer español TheGrefg, buscan reconocer la creatividad y el talento de los creadores de contenido de la comunidad hispanohablante. Tras dos exitosas ediciones, ahora está en duda su vuelta en 2024.

Este año, la gala reunió a más de 10.000 asistentes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los ESLAND -acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra- premiaron entonces a Ibai Llanos, Jordi Wild, Gerard Romero o Luzu, entre otros streamers.

Los galardones, impulsados por el célebre streamer español TheGrefg, uno de los más vistos en el mundo con 10,5 millones de seguidores en Twitch, han sido el blanco de las críticas por parte de diferentes personalidades, en parte por la manera en la que se eligen a los candidatos a los premios.

Los premios, una "estafa" según AuronPlay

De hecho, unos días después de la celebración de la gala de este año, AuronPlay, uno de los streamers de mayor éxito en Twitch, anunció que no participaría en los próximos ESLAND, arremetiendo contra su sistema de votación.

AuronPlay compitió en la segunda edición por el premio a 'mejor streamer del año', pero perdió contra Ibai Llanos, aunque aseguró que no tenía rencor por ello.

"Si el año que viene soy nominado a streamer del año, os digo, renuncio a esa categoría mientras siga este sistema de votación con gente que va a hacer todo lo posible para que yo no me lo lleve", admitió en uno de sus directos en Twitch. "Si pones a esa gente de jurado está claro que me van a quitar todos los premios", continuaba más adelante en su retransmisión. "Si es por comunidad, hasta me llevo a TheGrefg a casa", admitía de forma irónica.

En cualquier caso, el propio TheGrefg respondió en su canal diciendo que AuronPlay no era odiado por nadie del jurado y que simplemente se han anotado los cambios que se piden en las votaciones, intentando ser más justo en las categorías.

Las palabras de AuronPlay generaron gran controversia entre la comunidad de streamers, con un Ibai enfadado por las palabras de su amigo, poniendo incluso en duda su invitación a la esperada Velada. Rápidamente, las críticas se extendieron a otros miembros de Twitch y el malestar se contagió. Por este motivo, AuronPlay dio marcha atrás y pidió perdón por su evidente enfado y malestar.

A las críticas a los ESLAND, se sumó después el argentino Spreen. A finales de septiembre, el streamer anunció que se retiraba de la carrera, tras criticar la "toxicidad" que ha comenzado a crearse "entre comunidades" de creadores que critican sin piedad a otros compañeros. "Este año decidí que no voy a participar en los premios. Siento que no necesito ningún galardón para saber todo el trabajo que hago día a día", comentó.

TheGrefg se plantea su celebración

AuronPlay confirmó su decisión hace unas semanas. "No sé si iré, pero no quiero saber nada de los ESLAND. Lo dije hace meses", explicó. "TheGrefg ya lo sabe. No creo que este año estuviera nominado a nada, pero si lo estuviera, renunció completamente a cualquier tipo de nominación", añadió.

A pesar del éxito de la pasada edición, los próximos ESLAND, que está previsto que se celebren en Andorra, podrían estar en peligro. TheGrefg confesó a inicios de este mes que se estaba planteando si organizar o no los premios.

Según el streamer, "no compensa el dinero y el esfuerzo" si "muchos creadores no quieren ser premiados". "No tengo nada decidido, tengo que hablarlo con mi equipo", añadió.

Además, TheGrefg se planteó si nominar a aquellos que no quieren participar en los premios. "A mí me gusta que se lleven los ESLAND gente que se lo merece. Y así, ganarían personas gracias a que otras han dicho que no", lamentó. "Aunque no quieran venir a la gala, su trabajo sigue estando ahí", añadió.

Jordi Wild cree que habrá tercera edición

Este sábado, Jordi Wild comentó la controversia. En un vídeo en su canal de YouTube The Wild Project, el streamer señaló que los galardones "están en peligro". "La sensación que tengo, no he hablado con él de esto, es que va a haber una tercera edición en Andorra y una cuarta ya no tenga claro que la haga".

"Si esta sale bien y no hay toxicidad, imposible, a lo mejor tira para delante. Pero si vuelve a ser una puta guerra abierta, y más gente decide pasar, no me extrañaría que dijera 'que lo haga otro'", señaló el streamer.

