Cómo los streamers han llegado a la televisión tradicional para quedarse: de Ibai Llanos a Cristinini

Muchos pensaron que la televisión tradicional tenía los días contados a raíz de la aparición de Twitch, pero nada más lejos de la realidad. El confinamiento por la pandemia de coronavirus provocó el boom de las retransmisiones en directo. Nombres como Ibai Llanos, The Grefg o El Rubius empezaron a sonar más fuerte que nunca entre los adolescentes.

Los chavales optaron por no encender directamente y empezar a consumir este tipo de contenidos desde su móvil. Daba igual de lo que fuera. Decenas de miles de personas se conectaban para ver como un streamer jugaba al Among Us o el Fall Guys, hablaba con futbolistas como el Kun Agüero o divagaba sobre lo que quisiera.

La televisión perdió así a su público más joven. No obstante, como hemos visto después, los streamers se han nutrido de formatos (y rostros) históricos de televisión. Acabamos de presenciar el ejemplo del Un, dos, tres... responda otra vez. TheGrefg adaptó a nuestros tiempos el emblemático programa creado por Chicho Ibáñez Serrador, en el que Míster Jagger ejerció de Tacañón.

[Por qué el 'OT' de Prime Video acierta con los fichajes de Xuso Jones y Masi: en busca del público más joven]

En el pasado también vimos cómo Ibai Llanos bebió de la televisión de siempre al fichar a Ramón García para dar las Campanadas. Fue en 2021, un año después de que el streamer vasco arrasara comiéndose las uvas. Su retransmisión superó en espectadores a Cuatro. El culmen fue la Nochevieja pasada, cuando la vieja televisión se reunió en Twitch: Anne Igartiburu y , los más curtidos en la Puerta del Sol, recibieron el nuevo año junto a Ibai.

Pero las cadenas han seguido la estrategia de incorporar streamers a sus programas con el objetivo de recuperar a los espectadores con edades tempranas, siguiendo aquello de "si no puedes con tu enemigo, únete a él". Los responsables de los diferentes formatos de entretenimiento de la televisión tradicional sabían del poder de convocatoria que tienen perfiles que cuentan con millones de suscriptores.

Cristinini en 'Time Zone'.

Y de pequeñas colaboraciones como las que hacía Cristinini en Zapeando, de laSexta, pasaron a saltar a la primera línea como presentadores, como le ocurrió a la de Tarragona con El Grand Prix. Ella fue una de las principales novedades de la vuelta del "programa del abuelo y del niño" y su función consistía en narrar las pruebas. O sea, lo mismo que hacía en Twitch con los videojuegos o en The Gaming House, de Movistar+.

Su labor la realizaba desde un set que recreaba a una habitación similar a la que utiliza en sus conexiones; y estaba pensada para el público veinteañero, así como el personaje de Wilbur estaba destinado a hacer las delicias de los más pequeños de la casa. Cristinini también capitaneó otro programa de entretenimiento: el reality de HBO MAX Time Zone.

ElRubius sorprendió en 'Mask Singer'

Ibai Llanos es la estrella de Twitch. El de Bilbao ha construido todo un imperio logrando a veces lo que los periodistas deportivos no conseguían, como su entrevista a Messi tras fichar por el PSG. Su Kings League fue todo un bombazo, aunque en Cuatro pinchara en audiencia. Por cierto, se acaba de llevar el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento.

Ibai fue entrevistado por Jordi Évole en laSexta, y hasta llegó a se atrevió a visitar el restaurante de First Dates por su quinto aniversario. Y también creó su propia versión del programa de citas de Carlos Sobera, después de llegar a un acuerdo con la productora Warner Bros. Además, Eurosport aprovechó su tirón para contratarle como narrador de los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que tuvieron que celebrarse un año después por el coronavirus.

TheGrefg fue jurado en 'Got Talent: All Stars'.

Rubén Doblas, más conocido como ElRubius, sorprendió en la tercera temporada de Mask Singer al estar debajo de Tigre. "Estoy aquí, básicamente porque a mi madre le hacía ilusión", dijo el famoso youtuber. Este año también vimos a TheGrefg como jurado de la última gala de Got Talent: All Stars, junto a Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría.

El último ejemplo de cómo los programas de la televisión de toda la vida han nutrido rostros de Twitch es el nuevo Operación Triunfo de Prime Video. El talent musical de Gestmusic encargó a Masi, una de las streamers que están más de moda, presentar las posgalas, lo que antes era el Chat. Ya fue presenadora de los Disaster Chef de Ibai.

Y un último apunte: el streamer IlloJuan también ha 'bebido' de la televisión al inspirarse en el clásico ¿Quién quiere ser millonario? con El Concursillo, un formato de preguntas y respuestas adecuado a Twitch. Por allí han pasado otros creadores de contenido que ya han protagonizado momentos que se han hecho virales.

Sigue los temas que te interesan