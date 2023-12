La terrible experiencia de unas españolas de Erasmus con su casero: "Id a buscar otro piso"

No todas las experiencias que se viven al cambiar de país son buenas y ahí están los choques culturales para darnos la razón en esto. Sabemos que estar de Erasmus supone una alegría para los estudiantes, pero no todo es color de rosa y, si no, que le pregunten a Irene e Inés. Estas españolas se encuentran estudiando de intercambio en la localidad italiana de Pavia, en Lombardía, y llevan desde noviembre con la caldera estropeada sin que su casero garantice el arreglo.

Ambas lo han contado en un vídeo que se ha hecho muy viral en TikTok, donde Irene tiene más de 34.500 seguidores, a quienes ha pedido ayuda para intentar solucionar la situación. Explicando que está "cabreada" y que las dos viven en un piso por el que pagan un alquiler, junto a otra chica, de 1.200 euros, aseguran que el 26 de noviembre "la caldera petó y murió y llevamos un fucking mes sin caldera" y por lo tanto "estamos todo el día heladas de frío, sin agua caliente, no nos hemos duchado en 20 días, hemos tenido que ir a otras casas".

Explican que su casero no les ha dado más solución que llevarles tres calefactores eléctricos, uno para cada una, pero que no pueden encenderlos a la vez porque la potencia del piso no lo permite y se va la luz, además de saber que la factura de electricidad erá cuantiosa y "se la queremos pasar a él". Mientras volvían a España por Navidad, pidieron al propietario que les arreglase la caldera para que al regresar el 10 de enero ya estuviese operativa, pero al hombre esta especie de ultimátum no le gustó.

"Como si fuese fácil"

"Ha dicho que no puede vivir agobiado, que le estaríamos escribiendo toda la Navidad para ver qué tal va la caldera, y que no puede vivir así. Entonces, nos ha dicho que si queremos nos vayamos a buscar otro piso... Como si fuese fácil", reflexionan, pidiendo "consejo legal". Así, plantean qué hacer en esta situación, si es que no deberían pagar el mes de enero o si les descuenta de la fianza el dinero por no tener agua caliente ni calefacción. Afirman tener "pruebas" que acreditan este tiempo "congeladas de frío":

"Entonces, ¿cómo gestiono esta fucking situación? He pasado mucho frío, pero a ver si saco beneficios económicos", concluyen, pidiendo consejo a Lawtips, aunque el joven abogado tiktoker todavía no se ha pronunciado. Sí lo han hecho otros usuarios en los comentarios, diciendo que "yo llamaría a un técnico por mi cuenta y le pasaría la factura", "pillad un abogado de allí para que medie, la mayoría de veces cuando vais con abogado se toman las cosas más en serio", "aparte de buscar consejo legal, seguro que en la universidad hay una organización de estudiantes internacionales que seguro que sabrá qué podéis hacer" y "consultad la ley de allí y, si es posible, arregladla vosotras y lo descontáis del alquiler".

Sigue los temas que te interesan