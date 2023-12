El 'youtuber' Willyrex protagoniza la polémica por primera vez: "Nadie se lleva bien con TheGrefg"

Dentro de las redes sociales, siempre hay gremios que están más en el punto de mira que otros. Los tiktokers tienden a protagonizar las polémicas, mientras que los streamers priorizan alejarse de ellas. En los últimos días, parece que los tornos se han cambiado.

[Quién es TheGrefg, el 'youtuber' que dará las campanadas junto a Ibai Llanos: adiós a la rivalidad]

Si hay algo que interesa al gran público son las polémicas de Internet, sobre todo aquellas que enfrentan a dos personajes de la talla de Willyrex o TheGrefg, dos rostros fundamentales de YouTube.

Lo cierto es que si hablamos de polémicas, Willyrex siempre ha intentado alejarse de ellas. Con el foco siempre puesto en el trabajo y familia, el youtuber pudo llegar a la cima sin ser el protagonista de controversias.

Sin embargo, todos tenemos un talón de Aquiles. En este caso, el punto débil de Willyrex parece que, desde hace un tiempo, es uno de los mayores streamers de Twitch: TheGrefg.

Tras confesar hace tan solo unos meses que estuvo a punto de participar en la Velada del Año 3 para combatir contra TheGrefg, esta vez ha podido sincerarse sobre su relación con el streamer que parece que no ha mejorado.

Willyrex y TheGrefg dejaron de ser amigos hace unos años, pero poco había para hablar de una posible enemistad. Hasta hoy, que ya todos pueden sospechar que no va a haber reconciliación.

El pódcast 'Sin miedo al éxito' ha sido el encargado en sacar todos los entresijos del mundo YouTube, pero también del fenómeno Twitch. Willyrex no ha tenido reparo en hablar sobre su contrato único en el mundo, pero también sobre su sexualidad.

Dentro de esta entrevista, pudo confesar todo lo que había pasado con el streamer e incluso, pudo tirar tierra a otras personas que sí tienen relación con él. "Nadie se lleva bien con TheGrefg, pero luego Grefg está en todos los eventos de todos los streamers", confiesa Willyrex. "Entonces o no se llevan tan mal o se llevan mal, pero les interesa a todos", finaliza.

Willyrex (Teaser) | Sin Miedo Al Éxito Ep.20 pic.twitter.com/k0Bodt1VgY — Sin Miedo Al Éxito (@smae_podcast) December 26, 2023

La entrevista aún no está publicada entera, y lo que hemos podido ver ha sido únicamente el tráiler, lo que ha hecho que todos los seguidores de la plataforma comenten al respecto.

Además, el streamer también ha dado detalles sobre su actual 'enemistad' y cómo empezó, "yo me enfadé con él hace muchos años, y fue por Staxx (youtuber). Yo me llevaba muy bien con Grefg hasta que le dije: 'A Frank (Staxx) le molesta que hagas estos comentarios y estas pullitas, no lo hagas' y lo hizo", informa Willy.

Pero la polémica no terminó ahí, puesto que ellos llegaron a un acuerdo de no mencionarse, no etiquetarse ni nada por el estilo. Sin embargo, TheGrefg no siguió las normas establecidas, y siguió publicando contenido sobre el streamer.

Willyrex, cansado de los comentarios, "explotó", según confiesa, y lo hizo por la plataforma de Twitter, donde publicó todo lo que pensaba sobre él. Desde que le gustaba ser el centro de atención, hasta sus malos tratos a sus amigos.

Algunos de los tweets de Willyrex en su polémica hace unos años con TheGrefg.

Willyrex, uno de los youtubers más célebres

Con más de 17 millones de suscriptores en YouTube, Guillermo Díaz Ibáñez (Madrid, 1993), más conocido como Willyrex, abrió su canal de la plataforma con 16 años y desde que acabó Bachillerato, quiso dedicarse a las redes sociales.

Siempre se ha considerado un apasionado de los videojuegos, por lo que comenzó a subir vídeos para compartirlos con sus amigos a la plataforma. Mucho antes de ello, el madrileño ya había elegido su nombre Willyrex, Willy de su nombre en inglés Guillermo y rex de rey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willyrex (@willyrex)

El compromiso que tiene con sus seguidores con un vídeo diario, es lo que ha hecho que forme una comunidad de millones de oyentes que comparte con su segunda cuenta, Thewillyrex.

Sus colaboraciones con otros youtubers de la talla del Rubius, Alexby o Vegetta, también le hicieron llegar a otro público, pero, sobre todo, crear amistades, en especial con el último con quien ha sacado varios libros en colaboración.

Durante aquellos años aprovechó para viajar y a finales de 2013 se instaló en Andorra. En 2018 participó en el torneo de streaming más popular de todos los tiempos frente a otros 99 youtubers y su equipo Prince Royce quedó en sexto lugar.

Sigue los temas que te interesan