Quién es TheGrefg, el 'youtuber' que dará las campanadas junto a Ibai Llanos: adiós a la rivalidad

Quedan tan solo unos días para las campanadas de fin de año, un día que remata los 364 anteriores de la mejor forma. Cada familia, siempre elige su favorito; Cristina Pedroche, Ramón García o, como viene siendo costumbre hace un par de años, Ibai Llanos.

[Ibai Llanos desvela, por primera vez, la millonaria cifra que tiene en el banco]

En anteriores ediciones, hemos visto al influencer acompañado de rostros históricos como Anne Igartiburu o el propio Ramón García. Sin embargo, este año ha decidido acercarse más que nunca a sus seguidores, con un compañero de profesión: TheGrefg.

Con más de 15 millones de seguidores en la plataforma de Twitch, Ibai Llanos consiguió con su última edición una audiencia media de casi 180.000 personas. Un dato que para el streamer viene a siendo costumbre, gracias a su fama internacional.

Esta vez, se juntan lo que podría ser la esencia de Twitch España, ya que TheGrefg cuenta a sus espaldas con más de 11 millones de seguidores en la plataforma de stream.

El mensaje, que ha dado Ibai a través de X (el antiguo Twitter) ha despertado las emociones de todos los que le siguen. "Nadie se lo puede imaginar, pero yo creo que la gente tiene ganas de vernos en un día tan especial", afirma el youtuber.

"Siempre hemos estado compitiendo el uno contra el otro, alguna vez hemos tenido nuestras diferencias…", añade también en tono burlesco el streamer dando pistas de quién sería su acompañante. Son pocos segundos los que tarda en dar el nombre de TheGrefg, quien también lo compartió en sus redes sociales.

CAMPANADAS 2024.



Nos vemos el 31 de diciembre. pic.twitter.com/qiEe2RmZ3Y — Ibai (@IbaiLlanos) December 20, 2023

Lo cierto es que después del anuncio, Ibai Llanos habló con sus seguidores acerca de todas las propuestas que tuvo para dar las campanadas —entre ellas, hacerlas en la tele con quien quisiera de invitado—, pero que se decantó por hacerlo en Twitch.

TheGrefg también quiso asegurarse del tono en el que sería el directo, para dejar claros los límites a la hora de comportarse: más serio o más formal. A lo que Ibai no tuvo problema en contestar, "mientras no me baneen, puedes hacer lo que quieras Grefg".

TheGrefg, compañero de profesión

David Cánovas, o más conocido como TheGrefg (Murcia, 1997) comenzó en internet en 2012, cuando abrió su canal de YouTube y subió su primer vídeo: 'Duelo por Equipos Outpos'.

Tal y como empezaron muchos otros que hoy se posicionan en la cima, el murciano comenzó jugando a videojuegos en la red y grabándose para que sus seguidores pudieran verlo e interactuar.

Su canal de YouTube fue creciendo de tal manera que hoy en día, solo en esa plataforma, acumula 18 millones de seguidores. Una popularidad que le hizo ganar también en Instagram o Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TheGrefg =) (@thegrefg)

Esta necesidad de llegar también a su público de la mano de eventos le hizo crear algunos como los Premios ESLAND, una entrega de galardones para reconocer la creación de contenido en streaming.

Su éxito se ve reflejado en la colaboración con diferentes marcas, pero también con el lanzamiento de sus propios libros, como 'Los secretos de YouTube' en 2018 o 'Team Heretics, todo lo que necesitas saber sobre eSports', en 2019.

TheGrefg también dio el salto a la gran pantalla y en 2020 debutó en televisión en 'Top Gamers Academy', un programa para Neox y Flooxer producido por Gestmusic y presentado por Jordi Cruz.

Esta influencia también ha ido de la mano de la solidaridad en muchas ocasiones, como cuando a principios de 2020 se rapó en directo para subastar su pelo y donar todo el dinero recaudado a la Fundación Pequeño Deseo.

Sigue los temas que te interesan