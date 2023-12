El vídeo viral que explica la probabilidad de que te toque 'El Gordo' con un kilo de arroz

A los más optimistas no les gustará demasiado el vídeo que se ha hecho viral en TikTok para calcular las probabilidades de que nos toque El Gordo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Si eres de los que se han gastado cientos de euros en comprar décimos, quizás te desanime un poco el cálculo, porque podría resumirse en que es más fácil encontrar una aguja en un pajar. No obstante, las redes sociales prefieren tomárselo con humor y así se lo han hecho llegar al matemático que lo ha compartido.

No es esta una demostración novedosa, puesto que a las páginas de La Jungla ya había llegado el experimento que realizó en plena Puerta del Sol el profesor José Luis Muñoz, pero ahora los elementos en la ecuación han cambiado ligeramente y es un vídeo de 2022 que firma el tiktoker matemático el que se ha vuelto a hacer viral. Con más de 734.400 seguidores en la red social, comparte todo tipo de publicaciones que tienen que ver con las matemáticas, como los dados trucados o la geometría, siempre desde un punto de vista sencillo y entretenido.

"Que te toque la Lotería es muy difícil", empieza explicando, recordando que hay "100.000 números y la probabilidad es de uno entre 100.000". Para trasladarlo de una forma más visual a sus seguidores, ha optado por hacerlo con un ejemplo práctico: "Vamos a contar los granos que hay en un kilo de arroz", anuncia, pesando 5 gramos y contando uno a uno los elementos, admitiendo que "tardé un ratito y conté 352".

"¿Y Doña Manolita?"

"Eso significa que en un kilo de arroz habrá unos 70.400 gramos", concluye, indicando que haciendo el paralelismo entre el contenido del paquete y los bombos de Loterías y Apuestas del Estado en los que hay 100.000 números, "si cogemos un grano concreto y lo mezclamos con los demás, es más probable encontrarlo al azar a la primera que salga tu número". El vídeo acumula cientos de miles de reproducciones:

Son muchos también los comentarios, sobre todo con humor, apuntando que "le quitas las ganas de vivir a cualquiera", "prefiero gastarme 20 euros en Lotería que contar 5 gramos de arroz", "lo sabemos, pero la ilusión es la ilusión", "gracias por romper nuestros sueños", "si no juegas, la probabilidad es cero" y "aun así tengo más posibilidades de que me toque la Lotería que de hacerme millonaria trabajando".

También comentan que "se llama suerte, a la persona que le tocó tenía la misma probabilidad que yo, pero tuvo suerte" y "no es más probable que salga a la primera que ganártelo, de hecho, es la misma pues un grano es un boleto". Han preguntado asimismo al matemático que "si vas a Doña Manolita, ¿hay más probabilidades de que te toque?" y él ha respondido que "no, la probabilidad es la misma. Si un sitio vende miles de números, es normal que venda el premio, pero eso no cambia tu probabilidad, que es diminuta".

