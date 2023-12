Este es el número que ganará 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2023, según el Maestro Joao

Apurando las últimas horas en las que se pueden comprar todavía décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, hay quien prefiere ir sobre seguro y fiarse de las predicciones que se están haciendo públicas, como la del mentalista Anthony Blake, que ya había acertado la combinación en 2002. El Maestro Joao también ha hecho su propia apuesta y en este caso todavía se pueden adquirir boletos con la cifra en la que él confía.

Fue el programa Zapeando el que pidió asesoramiento al astrólogo y vidente, un conocido colaborador televisivo que ha explicado en técnica para predecir El Gordo. Mientras que Blake habla del mentalismo, en este caso se basa en "poner del 0 al 9 todos los números" para después ir poniendo sí o no en función del movimiento del péndulo. A través de la afirmación o la negación que están colocadas en el tablero, ha podido hacer una doble certificación para confirmar si habría o no un error.

Asegura el Maestro Joao que la Inteligencia Artificial no se puede emplear para predecir el número que ganará en el sorteo, puesto que se trata de un resultado sujeto al azar y este "no se puede calcular, se puede intuir". Recomienda, por lo tanto, que la ciudadanía no se fíe del ChatGPT para estos casos. El vidente, siguiendo su técnica, afirma que El Gordo será el 03.261, una apuesta cuya veracidad comprobaremos este mismo viernes.

¿Dónde comprar el 03.261?

Todavía están a tiempo los supersticiosos de encontrar este décimo y así lo hemos podido comprobar en el buscador de Loterías y Apuestas del Estado, que permite introducir cifras específicas y facilita la localización de las administraciones que las venden. En este caso, está a la venta en Barranquet (Villajoyosa), Azorín (Alicante), Alarcos (Ciudad Real), Príncipe (Granada), Sierra Pambley (Fabero), Avenida de Valvanera (Calahorra), Plaza Nueva (Ceutí), Avenida de Navarra (Utebo), Hermandad de Donantes de Sangre (Zaragoza), Amposta y Puerta del Sol (Madrid), Carrefour de Alcobendas y Enmedio, en Torrejón de Ardoz.

Curiosamente, aunque el Maestro Joao descartaba la Inteligencia Artificial en este caso, lo cierto es que el ChatGPT ha sacado un número bastante similar al suyo. A sabiendas de que no puede predecir el futuro, lo que ha hecho es analizar el histórico de los sorteos de Navidad y sacar conclusiones en base a los patrones y las estadísticas. Así, tras realizar un análisis de 210 resultados entre 1812 y 2022, ha afirmando que El Gordo será el 03.695.

La IA y el Maestro Joao coinciden en las dos primeras cifras, el 03. Además, el ChatGPT también ha considerado que el 02.695 podría ser otro premio, aunque con una menor probabilidad. La mala noticia en este caso es que son dos de los números que se han agotado con mayor rapidez en las administraciones de lotería de todo el país, así que podemos concluir que la gente se está fiando más de la tecnología que de las predicciones del vidente.

Sigue los temas que te interesan